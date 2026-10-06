その試合から4日後、状況は大きく変わった。ムシーニョはその後、BBCラジオ・ソレントに対し、問題の場面をようやく映像で見返し、当初伝えられていた報告によって完全に誤った情報を与えられていたと感じたと語った。指揮官は、自身の当初の謝罪が、試合終了直後に伝えられた内容のみに基づくものだったと説明した。

それまでの立場を撤回したムシーニョは、映像を確認した結果、サポーターが反応する前にビエリクがそのファンをつかんでいるように見えたことを受け、自分がそのような難しい立場に置かれたと感じており、「本当に激怒している」と述べた。