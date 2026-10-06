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カーディフ・シティDFクリスティアン・ビエリク、ポーツマスのサポーターとのタッチライン際での口論を受けて2試合の出場停止処分へ
FAが出場停止処分と罰金を確認
ビエリクは、9月5日に行われたチャンピオンシップの試合中の行為により、イングランドサッカー協会から処分を科された。統括団体は火曜日、DFが「不適切な振る舞い」との訴追を認めたことを確認した。『The Athletic』が報じている。
その結果、独立規制委員会はビエリクに2試合の出場停止処分と1万ポンドの罰金を科した。この出来事は後半に発生した。ポーランド代表の同選手が、プレー再開に向けてピッチに投げ返されたボールを回収しようとした際、タッチライン際にいた若いファンと身体的な衝突になり、その様子はソーシャルメディアで広く拡散された。
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警察の解決とクラブの謝罪
ハンプシャー警察は9月、一般的暴行の疑いに関する捜査を経て、ビエリクとポーツマスのサポーターの間で示談が成立したと確認した。この合意の一環として、ビエリクは正式に謝罪した。
試合後には、両クラブから食い違う説明が出た。当初、ポーツマスのジョン・ムシーニョ監督はカーディフに謝罪し、主審ベン・スピードルから、ビエリクがファンに「殴られた」と伝えられたと明かした。一方、カーディフのブライアン・バリー＝マーフィー監督は、試合中に自身が見た内容に基づき、この激しいタッチラインでのいざこざの最中に、そのDFが「顔を平手打ちされた」と主張した。
ムシーニョがその映像に反応
その試合から4日後、状況は大きく変わった。ムシーニョはその後、BBCラジオ・ソレントに対し、問題の場面をようやく映像で見返し、当初伝えられていた報告によって完全に誤った情報を与えられていたと感じたと語った。指揮官は、自身の当初の謝罪が、試合終了直後に伝えられた内容のみに基づくものだったと説明した。
それまでの立場を撤回したムシーニョは、映像を確認した結果、サポーターが反応する前にビエリクがそのファンをつかんでいるように見えたことを受け、自分がそのような難しい立場に置かれたと感じており、「本当に激怒している」と述べた。
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カーディフ・シティの次は？
この出場停止により、ビエリクは今後の重要なチャンピオンシップ数試合を欠場することになり、土曜日にブラックバーン・ローヴァーズと対戦するカーディフでもセンターバックとして起用できない。さらに、翌週火曜日にクラブがワトフォードをホームに迎える試合でも不在となり、カーディフは守備の主力を欠いたまま、この厳しい連戦に臨むことになる。
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