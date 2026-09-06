『BBC』の報道によると、ハンプシャー警察は土曜日に行われたポーツマスのカーディフ・シティ戦での2-0のチャンピオンシップ勝利中に発生した事案について、積極的に捜査を進めている。

試合は70分、ビエリクがホーム側スタンドの観客からボールを回収しようとした際に中断された。SNSで拡散している映像では、ビエリクが10代の少年の首または上半身をつかんでいるように見える。その報復として、そのサポーターはビエリクを平手打ちしたようで、その後は家族とともに係員に付き添われてスタジアムから退場させられた。さらに、ペリー・ングに向かってボールを投げた別のファンも退場処分となった。