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カーディフ・シティDFクリスティアン・ビエリクとポーツマスのファンが衝突、警察が捜査開始
警察がフラットン・パークでの衝突を捜査
『BBC』の報道によると、ハンプシャー警察は土曜日に行われたポーツマスのカーディフ・シティ戦での2-0のチャンピオンシップ勝利中に発生した事案について、積極的に捜査を進めている。
試合は70分、ビエリクがホーム側スタンドの観客からボールを回収しようとした際に中断された。SNSで拡散している映像では、ビエリクが10代の少年の首または上半身をつかんでいるように見える。その報復として、そのサポーターはビエリクを平手打ちしたようで、その後は家族とともに係員に付き添われてスタジアムから退場させられた。さらに、ペリー・ングに向かってボールを投げた別のファンも退場処分となった。
当局とクラブの公式声明
ハンプシャー警察は、試合直後から関与していることを確認した。警察の報道担当者は「フラットン・パークで行われたサッカーの試合中、10代の少年が暴行被害を受けたとされる事案について、捜査していることを確認できる。捜査は現在も進行中だ」と述べた。
ポーツマスもこの件について独自の内部調査を開始した。ポンペイは声明を発表し、次のように述べた。「ポーツマス・フットボールクラブは、昨日フラットン・パークで行われた試合で、若いファンと相手選手が関与した事案に関して、サポーターの懸念を把握している。これは引き続きセーフガーディングに関する案件であり、現在クラブと警察の双方が調査中であるため、現時点で状況についてこれ以上コメントするのは不適切である」
監督たちがタッチライン際での口論に反応
試合後、ポーツマスのジョン・ムシーニョ監督は、ホームの観客の振る舞いについてカーディフ・シティの選手たちに謝罪した。一方で、カーディフ・シティのブライアン・バリー＝マーフィー監督は自身の選手を擁護し、混乱したタッチライン際の場面でビエリクが「顔を平手打ちされた」と主張した。カーディフ・シティもまた、ピッチ上での直後の対応について、主審が適切に対処したことに満足しているとする短い声明を発表した。声明では、「試合中に起きたこの状況について、試合役員がその場を十分に視認していたうえで対応したやり方に満足している。選手の保護は、常に我々にとって最も重要なことである」と述べた。
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ビエリクの今後はどうなるのか。
フットボール・アソシエーションは、主審の公式試合報告書に記載された詳細を精査する。これらの内容と警察による継続中の捜査を踏まえ、FAはビエリク、または両クラブに懲戒処分を科すかどうかを判断する。一方、ポーツマスとカーディフ・シティは、これ以上の公式声明を出す前に、警察の調査結果を待つことになる。
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