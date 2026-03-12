大きな問題もなく、オーバーヘッドキックによるゴールも決めたシャフタールは、レフ・ポズナンを1-3で下した。 トルコでもレイオ・バジェカーノがサムスンスポルを3-1で下し、アウェイでの勝利を収めた。パニチェッリは、リエカを2-1で下したストラスブールの試合でもゴールを決めた。AZは、パロットの2得点でスパルタ・プラハを2-1で下し、好調を維持している。

AEKはチェリェのホームで4-0と快勝し、すでに予選通過を確定させた。マインツはシグマ・オモルクのホームで、また有力視されるクリスタル・パレスはホームでAEKラルナカと0-0の引き分けに終わった（この対戦から、フィオレンティーナの次の対戦相手が決まる）。1週間後には、ホームとアウェイが入れ替わった第2戦が行われる。