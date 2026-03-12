カンファレンスリーグの決勝トーナメント1回戦は、フィオレンティーナだけでなく、他の試合でも素晴らしい試合、ゴール、そして予想外の結果が飛び出した。試合の模様を見てみよう。
Getty Images Sport
カンファレンスリーグ、決勝トーナメント1回戦の試合結果と対戦表：レイオとストラスブールが好調。クリスタル・パレスは期待外れ
大きな問題もなく、オーバーヘッドキックによるゴールも決めたシャフタールは、レフ・ポズナンを1-3で下した。 トルコでもレイオ・バジェカーノがサムスンスポルを3-1で下し、アウェイでの勝利を収めた。パニチェッリは、リエカを2-1で下したストラスブールの試合でもゴールを決めた。AZは、パロットの2得点でスパルタ・プラハを2-1で下し、好調を維持している。
AEKはチェリェのホームで4-0と快勝し、すでに予選通過を確定させた。マインツはシグマ・オモルクのホームで、また有力視されるクリスタル・パレスはホームでAEKラルナカと0-0の引き分けに終わった（この対戦から、フィオレンティーナの次の対戦相手が決まる）。1週間後には、ホームとアウェイが入れ替わった第2戦が行われる。
