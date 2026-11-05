94分 - アディショナルタイム最後の1分にパシャリッチが狙うも、ボールは枠の上へ

82分 - アタランタがCKからの攻撃で、クルストヴィッチのゴール前での一蹴りにより同点に追いつく

80分 - エデルソンが右足のボレーで同点ゴールに迫るも、アナルベコフがセーブ

75分 - 至近距離からのシュートをカルネセッキが防ぐ

71分 - エルマスの右足からの好シュートを相手GKが好セーブ

64分 - エルマスのゴールは明らかなオフサイドで取り消し

59分 - イデレが右足でボレーシュートを放つも、ボールはクロスバーの上へ

53分 - グアルがカウンターから守備を突破してカルネセッキと1対1に。エジミウソンのアシストを受け、正確な左足のシュートでゴールを決める

48分 - 再びロウがカーブをかけたシュートを放つも、大きく枠の上、横へ外れる

41分 - サマルジッチがシュートを試みるも、決まらず

32分 - スカマッカが右足で狙うも、アナルベコフが難なくセーブ

30分 - パシャリッチが至近距離からのチャンスを逃す

29分 - カザフスタンの選手たちがペナルティーエリアの縁から続けて放った弱いシュート2本を、カルネセッキがいずれもセーブ

25分 - 再びロウが右足でカーブをかけた好シュートを放つも、相手GKが好セーブでCKに逃れる

11分 - カサブラトが危険なバックパスでオウンゴールの危機を招く

5分 - 再びロウがヘディングで狙うも、クロスバーの上へ

4分 - ロウがペナルティーエリアの縁から狙うも、カザフスタンのチームのGKがセーブ

2分 - カイラトがエジミウソンのヘディングでゴールを狙う