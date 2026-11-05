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ライブ
Atalanta BC v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

カンファレンスリーグ：低調なアタランタ、クルストヴィッチに救われカイラト・アルマトイと引き分け

アタランタ
アタランタ 対 カイラト・アルマトイ
カイラト・アルマトイ
UEFAカンファレンスリーグ

カンファレンスリーグ第4節、アタランタ対カイラト・アルマトイは1-1

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MON

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セリエ A

2026年11月08日

ATA

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カンファレンスリーグ第4節、アタランタはホームでカイラト・アルマトイと1-1で引き分けた。アタランタは先制を許したものの、後半にクルストヴィッチのゴールで追いついた。順位表では、ホームのアタランタが勝ち点4、カザフスタンのチームが勝ち点2となった。サッリ監督率いるチームは低調で、チャンスをほとんど作れず、後半開始早々に先制を許した。その後も失点の危機にさらされ、試合終盤に途中出場のクルストヴィッチがゴールを決めたものの、挽回は引き分けにとどまった。

アタランタ対カイラト・アルマトイ 1-1

得点者：53分 グアル（K）、82分 クルストヴィッチ（A）

  • ゴール＆ハイライト

    94分 - アディショナルタイム最後の1分にパシャリッチが狙うも、ボールは枠の上へ

    82分 - アタランタがCKからの攻撃で、クルストヴィッチのゴール前での一蹴りにより同点に追いつく

    80分 - エデルソンが右足のボレーで同点ゴールに迫るも、アナルベコフがセーブ

    75分 - 至近距離からのシュートをカルネセッキが防ぐ

    71分 - エルマスの右足からの好シュートを相手GKが好セーブ

    64分 - エルマスのゴールは明らかなオフサイドで取り消し

    59分 - イデレが右足でボレーシュートを放つも、ボールはクロスバーの上へ

    53分 - グアルがカウンターから守備を突破してカルネセッキと1対1に。エジミウソンのアシストを受け、正確な左足のシュートでゴールを決める 

    48分 - 再びロウがカーブをかけたシュートを放つも、大きく枠の上、横へ外れる

    41分 - サマルジッチがシュートを試みるも、決まらず

    32分 - スカマッカが右足で狙うも、アナルベコフが難なくセーブ

    30分 - パシャリッチが至近距離からのチャンスを逃す

    29分 - カザフスタンの選手たちがペナルティーエリアの縁から続けて放った弱いシュート2本を、カルネセッキがいずれもセーブ

    25分 - 再びロウが右足でカーブをかけた好シュートを放つも、相手GKが好セーブでCKに逃れる

    11分 - カサブラトが危険なバックパスでオウンゴールの危機を招く

    5分 - 再びロウがヘディングで狙うも、クロスバーの上へ

    4分 - ロウがペナルティーエリアの縁から狙うも、カザフスタンのチームのGKがセーブ

    2分 - カイラトがエジミウソンのヘディングでゴールを狙う 

  • 公式スタメンと試合記録

    アタランタ 1-1 カイラト・アルマトイ

    得点者：53分 グアル（K）、82分 クルストヴィッチ（A）

    アタランタ（4-3-3）：カルネセッキ／イデレ、スカルヴィーニ、オブリッチ、ベルナスコーニ（74分 ザッパコスタ）／エルマス、パシャリッチ／スレマナ（46分 エデルソン）、サマルジッチ（58分 デ・ケテラーレ）、ロウ（58分 ザレフスキ）／スカマッカ（67分 クルストヴィッチ）。監督：マウリツィオ・サッリ

    カイラト・アルマトイ（5-3-2）：アナルベコフ／ムリンスキー、シロボコフ、マルティノヴィッチ、カッサブラット（82分 バイベク）、マタ／トゥヤクバエフ（63分 ユッコラ）、メンドンサ（82分 サディベコフ）、オクサネン／マルク・グアル（74分 タパロフ）、エジミウソン（63分 ベクボラト）。監督：アルチュニャン

    主審：ワインベルガー

    警告：メンドンサ（K）、スレマナ（A）、オブリッチ（A）、スカマッカ（A）、ムリンスキー（K）、ユッコラ（K）、ベクボラト（K）

    退場：なし

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