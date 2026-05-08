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カンファレンスリーグ準決勝敗退後、ブーイングが鳴り響く中、緊張を和らげようとした「偉大な人物」エマニュエル・エメガが称賛された。
ストラスブールの欧州制覇の夢は、サポーターの怒りの中で終わった。
ストラスブールは1-0で敗れ、カンファレンスリーグ準決勝でラヨ・バジェカーノに合計0-2で敗退。欧州での戦いが終わった。ベスト4進出は歴史的快挙だったが、試合終了のホイッスル後、スタッド・ド・ラ・マイノーの雰囲気は一変した。
前半から関係が悪化している地元ウルトラスがハーフタイムにブーイング。試合終了後にはその不満が役員室からピッチへ。選手たちが挨拶へ近づくと、拍手 instead of ブーイングや罵声、侮辱的なジェスチャーが飛んだ。
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移籍発表後、エメガが標的に
怪我でスタンド観戦していたエメガには、多くの罵声が飛んだ。彼は今夏チェルシーへの移籍を発表し、一部サポーターから批判されていた。
黒の服にサングラス姿のエメガはフェンスに近づき、選手を非難するのではなくチームを応援してほしいと訴えた。事態が悪化するのを恐れたモレイラが介入し、彼をその場から連れ出した。
モレイラは、なぜエメガを引き離したのかを説明する。
ストラスブールの数選手が事態収拾に動いた。緊張が高まる中、ベン・チルウェルとモレイラが観客に冷静さを呼びかけた。試合後、Canal+の取材に応じたモレイラは敵対的な反応に驚いていた。
「ファンが怒り出し、罵声を浴びせているのを見ましたが、そんな必要はなかったと思います」とこのベルギー人ウイングは語った。「エメガのクラブでの状況は理解しています。私はただ、さらなる衝突を避けようとしただけです。彼は素晴らしい人間であり、素晴らしい選手です。私たちを守ろうとしてくれたのです。私はただ、事態を悪化させたくなかっただけです」
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ストラスブールは、決裂した関係を修復しなければならない。
試合終了のホイッスルが鳴ると、スタジアムには緊張が漂った。 一部の選手がスタンドに短く拍手を送ったが、チームがピッチを去るまで空気は重く残った。準決勝進出は評価に値するものの、この敵対的な反応はサポーターと選手団の溝を浮き彫りにした。来季の欧州大会出場を逃せば、関係性の管理はクラブの大きな課題となる。ストラスブールは現在リーグ・アン8位で、6位モナコとは8ポイント差だ。