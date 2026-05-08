ストラスブールは1-0で敗れ、カンファレンスリーグ準決勝でラヨ・バジェカーノに合計0-2で敗退。欧州での戦いが終わった。ベスト4進出は歴史的快挙だったが、試合終了のホイッスル後、スタッド・ド・ラ・マイノーの雰囲気は一変した。

前半から関係が悪化している地元ウルトラスがハーフタイムにブーイング。試合終了後にはその不満が役員室からピッチへ。選手たちが挨拶へ近づくと、拍手 instead of ブーイングや罵声、侮辱的なジェスチャーが飛んだ。