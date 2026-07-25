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カンプ・ノウの改修工事で作業員が死亡し、バルセロナが遺族に支援を申し出た。
スタジアム再開発中に悲劇発生
金曜、スポティファイ・カンプ・ノウで起きた死亡事故で、サッカー界とカタルーニャが悲しみに包まれている。54歳の作業員が改修工事中に命を落とした。
この改修はクラブのインフラ新時代に向けた大規模プロジェクトで、施設を全面刷新し収容人数を10万5000人に増やす予定だった。
- AFP
この悲報を受け、バルセロナは公式声明で哀悼と連帯を表明した。クラブは「FCバルセロナは、昨日スポティファイ・カンプ・ノウの改修工事で発生した労働災害で命を落とした作業員の死を深く悼みます。
クラブは、この困難な時期に必要とされるあらゆる支援を提供する意向です。ジョアン・ラポルタ会長は、遺族に哀悼の意を表し、クラブ全体として遺族の要望に応える用意があると表明しました。
工事開始以来初の死亡事故
事故は調査中であり、カタルーニャ州警察は裁判所と労働局に報告した。スペインの報道によると、作業員は高所作業車上で塗装中に事故に遭った。2023年6月の工事開始以来、現場での初の死亡事故となる。
スペインでは大規模建設現場の労働安全が依然として問題となっている。カンプ・ノウの再建はバルセロナで近年最も重要なインフラプロジェクトの一つで、3年以上にわたり数千人が従事。許可手続きの複雑さや現場環境の苦情で工程は度々遅れたが、現在は新屋根を支える圧縮リングの完成に注力している。
- Getty Images
完全な復活を待ち続けるスタジアム
バルセロナは再建工事のため、約3年にわたり本拠地以外で試合を続けてきた。当初はエスタディ・オリンピック・ルイス・コンパニスを使用し、昨年11月には収容人数を制限したカンプ・ノウに部分的に戻った。しかし第3階席と屋根構造の工事が続くため、モンジュイックでの試合がさらに数ヶ月延長される見込みだ。
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