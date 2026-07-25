カンプ・ノウの改修工事で作業員が死亡し、バルセロナが遺族に支援を申し出た。

金曜、スポティファイ・カンプ・ノウで起きた死亡事故で、サッカー界とカタルーニャが悲しみに包まれている。54歳の作業員が改修工事中に命を落とした。

この改修はクラブのインフラ新時代に向けた大規模プロジェクトで、施設を全面刷新し収容人数を10万5000人に増やす予定だった。