エフィ・マルカがカムデン・マーケットのオーナーであるテディ・サギとともに設立したバビロン・パークは、30年にわたる業界経験と20を超える海外拠点をこの事業にもたらしている。同社は以前、レガネスのウェストフィールド・パルケスールで、マドリード州唯一の屋内ジェットコースターを開業した。

2022年に拡大戦略を説明した際、バビロンのCEOであるニール・ディアマントは次のように述べた。「欧州での事業拡大において、私たちは大きな成長可能性と地域のレジャー文化を理由に、スペイン市場に注力したいと考えている。スペインで初の旗艦施設を、マドリード最大のショッピングセンターであるウェストフィールド・パルケスールに開業できることを大変うれしく思う。そして、特色あるファミリー向けエンターテインメントのコンセプトとして、私たちを最も魅力的な存在と評価してくれたユニバイル＝ロダムコ＝ウェストフィールドに感謝している」