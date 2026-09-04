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カンプ・ノウにジェットコースター？！ バルセロナが象徴的スタジアム内に屋内テーマパーク建設を計画か
屋内テーマパークを計画
バルセロナは、Spotifyカンプ・ノウ複合施設内に最先端の屋内テーマパークを建設するため、Babylon Park Spain SLと商業契約で合意した。『ムンド・デポルティーボ』によると、この子ども向け遊戯施設のコンセッション契約は5年超に及ぶ予定で、9月19日の総会で会員の承認に付される。今回の商業的取り組みは、象徴的な本拠地を通年型のファミリー向けエンターテインメント施設へと変えることで、試合開催日以外の収益拡大を図るものだ。
- AFP
グローバル事業者が拡大を視野に入れる
エフィ・マルカがカムデン・マーケットのオーナーであるテディ・サギとともに設立したバビロン・パークは、30年にわたる業界経験と20を超える海外拠点をこの事業にもたらしている。同社は以前、レガネスのウェストフィールド・パルケスールで、マドリード州唯一の屋内ジェットコースターを開業した。
2022年に拡大戦略を説明した際、バビロンのCEOであるニール・ディアマントは次のように述べた。「欧州での事業拡大において、私たちは大きな成長可能性と地域のレジャー文化を理由に、スペイン市場に注力したいと考えている。スペインで初の旗艦施設を、マドリード最大のショッピングセンターであるウェストフィールド・パルケスールに開業できることを大変うれしく思う。そして、特色あるファミリー向けエンターテインメントのコンセプトとして、私たちを最も魅力的な存在と評価してくれたユニバイル＝ロダムコ＝ウェストフィールドに感謝している」
バルセロナ、多角的な収益源を確保へ
先進的なファミリー向けレジャー施設の建設は、Spotify Camp Nou全体で進む改修後の広範な近代化計画において不可欠な一部を成している。バルセロナ首脳陣は、通常の試合開催日以外でも安定した商業収入を生み出すため、スタジアム資産の積極活用を進めている。この最先端施設の整備は、毎年数百万人の海外観光客を呼び込むとともに、クラブの長期的な財政安定を支えることを目的としている。
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メスタージャ遠征が目前に迫る
ピッチ上では、ラ・リーガ2連覇中の王者が2026-27シーズンを完璧な形でスタートし、開幕3連勝で12得点を記録している。ハンジ・フリック監督率いるチームは今週日曜、第4節でバレンシアとの厳しい一戦に臨む。メスタージャへの難しいアウェー遠征は、取締役会の関心が今後の総会での投票へ向かう前に、100％の勝率でのスタートを維持しようとするチームにとって大きな試練となる。
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