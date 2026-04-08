カンプ・ノウでアトレティコがバルセロナに勝利し、チャンピオンズリーグ準決勝進出に王手。

アレクサンダー・ソルロートの2点目後、バルセロナはセットプレーと守備へのプレスで流れを取り戻そうとした。

ラミン・ヤマルがペナルティエリア内で危険なシュートを放ったが、アトレティコの守備陣が警戒し、決定機には至らなかった。

コーナーキックではロナルド・アラウホが飛び込んだが、至近距離からのヘディングは枠を外れた。

73分にはフリック監督がコンデとラッシュフォードに代えてアラウホとフェラン・トーレスを投入し、攻撃の活性化を図った。

一方のアトレティコは守備を固め、マルコス・ジョレンテが好インターセプトで危機を救った。バルサは得たFKも生かせず、最後まで得点を奪えなかった。