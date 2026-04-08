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翻訳者：

カンプ・ノウでアトレティコがバルセロナに勝利し、チャンピオンズリーグ準決勝進出に王手。

バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
スペイン

バルサファンにとって衝撃的な展開

バルセロナはカンプ・ノウで行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、アトレティコ・マドリードに0-2で敗れた。

前半にDFパウ・コパルシが退場し、数的有利となったアトレティコがジュリアン・アルバレスとアレクサンダー・スールトのゴールで勝利。バルセロナは第2戦を前に苦しい状況に立たされた。

  • カタルーニャの好スタートと早い段階からのプレッシャー

    バルセロナは序盤からペースを握り、ラッシュフォードがシュートや突破でアトレティコゴールを脅威した。カンセロも先制点こそムソに阻まれた。

    一方、アトレティコもアデモラ・ルクマンの危険なシュートで反撃したが、ディフェンスがゴールライン上でクリアした。

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  • 逃したチャンスとゴールキーパーたちの活躍

    カタルーニャ勢の攻勢は続き、ラシュフォードはオフサイドで取り消されたゴールを決めたほか、決定機を何度も外した。モッソが好守で阻んだ強烈なシュートが特に印象的だった。

    ラミン・ヤマルも突破を図ったが、マドリードの堅い守備に阻まれた。

  • 転換点

    41分、バウ・コパルシの激しいタックルに主審はイエローカードを提示したが、VAR介入でレッドカードに変更され、バルセロナは10人となった。

    数的優位を得たアトレティコは、ジュリアン・アルバレスのフリーキックがゴール上隅に決まり先制。前半はアウェイチームがリードして終わった。

  • カタルーニャでの救出活動

    後半開始直後、ハンス・フリック監督はガビとフェルミンを投入し、数的劣勢でもバランスを取り戻そうとした。

    ラッシュフォードの鮮やかなフリーキックは同点弾となるかと思われたが、ムソが再び好セーブでクロスバーに弾き出した。その後もバルセロナはセットプレーで攻めたが、決定機には至らなかった。

  • アトレティコが2点目で試合を決定づける

    バルセロナの反撃も空しく、アトレティコは70分、マテオ・ロジェリのパスをペナルティエリアで受けたアレクサンダー・ソルロートが強烈なシュートで2点目を決めた。

  • バルセロナが挑む。アトレティコは門戸を閉ざす。

    アレクサンダー・ソルロートの2点目後、バルセロナはセットプレーと守備へのプレスで流れを取り戻そうとした。

    ラミン・ヤマルがペナルティエリア内で危険なシュートを放ったが、アトレティコの守備陣が警戒し、決定機には至らなかった。

    コーナーキックではロナルド・アラウホが飛び込んだが、至近距離からのヘディングは枠を外れた。

    73分にはフリック監督がコンデとラッシュフォードに代えてアラウホとフェラン・トーレスを投入し、攻撃の活性化を図った。

    一方のアトレティコは守備を固め、マルコス・ジョレンテが好インターセプトで危機を救った。バルサは得たFKも生かせず、最後まで得点を奪えなかった。

  • 効果のない試み

    バルセロナは終盤、セットプレーや高いプレスで巻き返したものの、アトレティコ・マドリードを逆転できなかった。

    アディショナルタイムにはジュリアン・アルバレスのファウルで好位置でFKを得たが、ラミン・ヤマルのキックは精度を欠き、ゴール前を無害に通過。

    フェルミンがペナルティエリア内にクロスを試みたが、アトレティコの守備がクリア。試合終了まで守備の主導権はマドリードのチームが握った。

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