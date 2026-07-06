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カンプ・ノウか、サンティアゴ・ベルナベウか。2030年ワールドカップの決勝地は？ 収容11万5000人のカサブランカ・スタジアムも候補に。
スペインは、この目玉イベントの開催を要求している
スペイン、ポルトガル、モロッコの3カ国が共同開催する大会では、南米での100周年記念試合も予定されている。そのため、優勝トロフィーをどこで掲げるかは各国の重要課題だ。
スペインサッカー連盟（RFEF）のラファエル・ルザン会長は「決勝はスペインで開催される」と確信を示した。同連盟は長年の招致努力により、モロッコよりも道義的・運営面で優位にあると考えている。
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スペインの巨頭同士の対決
ルザン氏は、自国での開催地候補について率直に語り、この大一番は国内の象徴的な2つのスタジアム「カンプ・ノウ」か「ベルナベウ」のどちらかで開催すべきだと主張した。
また、収容人数約11万5000人のモロッコ・カサブランカ・スタジアムよりスペインが適任だとする理由も説明した。同氏は「スペインが決勝地でなければ理解できない。この大会はスペインとポルトガルで始まり、後にモロッコが加わった。だからこそスペインが主催すべきだ」と語った。
インフラと処理能力に関する議論
すでに完成した最先端施設であるサンティアゴ・ベルナベウが最有力候補と見なされている。しかし、ルザン氏は改修中のカンプ・ノウの規模を無視できないと述べた。最終決定はFIFAが行うが、彼は両スタジアムを称賛し、カタルーニャで進むプロジェクトの大きさに言及した。
「最終的な開催地はFIFAが判断する。マドリードのスタジアムは壮観だが、バルセロナのスタジアムは完成間近で観客収容数が2万5000人も多い。これは些細なことではなく、重要な要素だ」とルザン氏は続けた。
- AFP
モロッコに対してスペインの国益を守る
内部議論が続く中、スペインサッカー連盟は決勝戦が国外へ完全移管されないよう確保に注力している。モロッコが強力に開催を主張するも、組織ではスペインが主導的パートナーだ。ルザン氏は「2030年大会招致のルーツはイベリア半島にある」と述べ、それが開催地決定の根拠と主張した。
同氏は「最終決定権はFIFAにあるが、スペインの利益を守る。決勝はスペインで開催すべきだ。スペインが大会を主導し、組織内発言権は55％だから」と語った。
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