スペイン、ポルトガル、モロッコの3カ国が共同開催する大会では、南米での100周年記念試合も予定されている。そのため、優勝トロフィーをどこで掲げるかは各国の重要課題だ。

スペインサッカー連盟（RFEF）のラファエル・ルザン会長は「決勝はスペインで開催される」と確信を示した。同連盟は長年の招致努力により、モロッコよりも道義的・運営面で優位にあると考えている。