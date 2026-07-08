カンナバーロ：「マラドーナはメッシより感動を与えてくれた。2006年、デル・ピエロは最後のPKを蹴りたがっていた」

2006年W杯優勝イタリア代表キャプテンで同年のバロンドール受賞者ファビオ・カンナバーロが『コリエーレ・デラ・セラ』のインタビューで同大会を振り返った。以下、要旨。





キャプテン、あの大会の思い出を教えてください。

「とてつもない熱気が渦巻いていました」。





「カルチョポリ」は影響しましたか？

「いいえ」。





それでも多くの人は「影響があった」と言う。

「それは間違いだ。我々の力を引き出すのにスキャンダルが必要だったとは到底思えない。我々は非常に強かった。1982年の世代に次ぐ、イタリアサッカー史上最高の世代だった。ワールドカップは偶然に勝てるものではない」。





ただ、4年前の2002年、マルディーニやボボ・ヴィエリがいた頃の方がさらに強かったかもしれない。

「その通り。トラパットーニというベテラン監督がいた。だがトッティとデル・ピエロを軸に、守備的なサッカーをしていた。韓国戦では決定機を何度も逃した。残念だった」。





オーストラリアとの決勝トーナメント1回戦ではマテラッツィが退場し、グロッソがPKを得た。

「トッティがPKスポットに向かって走り出した時、心臓が喉まで飛び出しそうになったよ。『今ならあのシュートをループシュートで決めてるのに…』ってね」。





最高だったのはドイツとの準決勝だ。

「あの試合は完璧だった。フォワードが注目されることが多いが、私はドルトムントでバロンドールを取った」。





決勝でマテラッツィとは何が起きたのか？

「ピッチ上の出来事はピッチで解決すべきだ。素晴らしい人物であるジズーが何を考えていたのかは分からない。彼は間違っていた」。





そして皆は「決まった」と思った。

「PK戦は確定だった。体力は残っておらず、ドイツ戦で消耗し尽くしていた。僕も疲れ、競り合うたびに体力が減るのを感じた。ジダンの退場が僕らを救った」。





PKは全員が成功させた。

「監督が順番を決めたリストを持ってきた。誰かが最後に蹴りたいと言ったが、リッピは『君は最初、最後はグロッソだ。彼は終盤の男だから』と却下した。グロッソはオーストラリア戦でPKを勝ち取り、ドイツ戦で均衡を破り、フランス戦でも決勝PKを蹴った」。







