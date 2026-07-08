2006年W杯優勝イタリア代表キャプテンで同年のバロンドール受賞者ファビオ・カンナバーロが『コリエーレ・デラ・セラ』のインタビューで同大会を振り返った。以下、抜粋。





キャプテン、あの大会の思い出を教えてください。

「とてつもない熱気が渦巻いていました」。





「カルチョポリ」は影響しましたか？

「いいえ」。





それでも多くの人は「影響があった」と言う。

「それは間違いだ。我々の力を引き出すのにスキャンダルなど必要ない。我々は非常に強かった。1982年の世代に次ぐ、イタリア史上最高の世代だ。ワールドカップは偶然に勝てない」。





ただ、4年前の2002年、マルディーニやボボ・ヴィエリがいた頃の方がさらに強かったかもしれない。

「その通り。トラパットーニというベテラン監督がいた。トッティとデル・ピエロを軸に守備的なサッカーをしていた。韓国戦では決定機を何度も逃した。残念だった」。





オーストラリアとの決勝トーナメント1回戦ではマテラッツィが退場し、グロッソがPKを得た。

「トッティがPKスポットに向かった瞬間、心臓が喉まで飛び出しそうだった。『今ならループシュートで決めてるのに…』ってね」。





最高だったのはドイツとの準決勝だ。

「あの試合は完璧だった。フォワードが注目されるのが普通だが、私はドルトムントでバロンドールを取った」。





決勝でマテラッツィとは何が起きたのか？

「ピッチ上の出来事はピッチで解決すべきだ。素晴らしい人物であるジズーが何を考えていたのかは分からない。彼は間違っていた」。





そして皆は「決まった」と思った。

「PK戦は確定だった。ドイツ戦で体力を消耗し、もう限界だった。僕自身も競り合うたびに体力が減るのを感じていた。ジダンの退場が僕たちを救った」。





PKは全員が成功させた。

「リッピ監督はキッカーの順番を決めたリストを持っていた。デル・ピエロが最後に蹴りたいと言ったが、監督は『君は最初、最後はグロッソだ。彼は終盤の男だから』と却下した。グロッソはオーストラリア戦でPKを勝ち取り、ドイツ戦で均衡を破り、フランス戦でも決勝PKを蹴った」。







