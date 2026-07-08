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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

カンナバーロ：「マラドーナはメッシより感動をくれた。2006年、デル・ピエロは最後のPKを蹴りたがっていた」

イタリア
ワールドカップ

ワールドカップで優勝したイタリア代表の主将が、大会やそれ以外の話題を語る。

2006年W杯優勝イタリア代表キャプテンで同年のバロンドール受賞者ファビオ・カンナバーロ『コリエーレ・デラ・セラ』のインタビューで同大会を振り返った。以下、抜粋。


キャプテン、あの大会の思い出を教えてください。

「とてつもない熱気が渦巻いていました」。


「カルチョポリ」は影響しましたか？

「いいえ」。


それでも多くの人は「影響があった」と言う。

「それは間違いだ。我々の力を引き出すのにスキャンダルなど必要ない。我々は非常に強かった。1982年の世代に次ぐ、イタリア史上最高の世代だ。ワールドカップは偶然に勝てない」。


ただ、4年前の2002年、マルディーニやボボ・ヴィエリがいた頃の方がさらに強かったかもしれない。

「その通り。トラパットーニというベテラン監督がいた。トッティとデル・ピエロを軸に守備的なサッカーをしていた。韓国戦では決定機を何度も逃した。残念だった」。


オーストラリアとの決勝トーナメント1回戦ではマテラッツィが退場し、グロッソがPKを得た。

「トッティがPKスポットに向かった瞬間、心臓が喉まで飛び出しそうだった。『今ならループシュートで決めてるのに…』ってね」。


最高だったのはドイツとの準決勝だ。

「あの試合は完璧だった。フォワードが注目されるのが普通だが、私はドルトムントでバロンドールを取った」。


決勝でマテラッツィとは何が起きたのか？

「ピッチ上の出来事はピッチで解決すべきだ。素晴らしい人物であるジズーが何を考えていたのかは分からない。彼は間違っていた」。


そして皆は「決まった」と思った。

「PK戦は確定だった。ドイツ戦で体力を消耗し、もう限界だった。僕自身も競り合うたびに体力が減るのを感じていた。ジダンの退場が僕たちを救った」。


PKは全員が成功させた。

「リッピ監督はキッカーの順番を決めたリストを持っていた。デル・ピエロが最後に蹴りたいと言ったが、監督は『君は最初、最後はグロッソだ。彼は終盤の男だから』と却下した。グロッソはオーストラリア戦でPKを勝ち取り、ドイツ戦で均衡を破り、フランス戦でも決勝PKを蹴った」。



  • 代表チームの監督になるのが夢というのは本当ですか？

    「私の夢は監督になることです。イタリア人なので、できればイタリアで采配を振るいたいですね。それまでは世界中を回り続けます。英語とスペイン語を学び、さまざまな文化と向き合いながら成長してきました。きっかけは、リッピ監督が私を中国へ送り出そうとしたことです。その後、サウジアラビア、ウズベキスタン……」。



    今年はどの国が優勝すると思いますか？

    「言いたくないですが、フランスだと思います」。


    なぜ残念なのですか？

    「フランスが迫ってきているからです。彼らが優勝すれば3度目ですが、私たちは4回優勝しています」。


    マラドーナとメッシ、どちらが？

    「レオは並外れた選手だ。まるでロボットみたい。完璧すぎる。マラドーナの方がもっと感動を与えてくれたかもしれない。彼を殴っても決して文句を言わなかった。あの頃はもっとタフなサッカーで、背後からのタックルも許されていた」。



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