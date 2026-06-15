カンティ：ワールドカップでは隠れることはできない。フランス代表が最大のライバルだ。

フランス代表MFンゴロ・カンテは、チームを率いて再びワールドカップを制したいと意気込みを語った。
グループリーグ初戦のセネガル戦を前にカンテは「我々の組は強く、相手も全力で来る。良いスタートを切るため、勝利が必要だ。準備はできている。相手のことも把握している。完璧な船出にしたい」と語った。
さらに「チームは好調で、大会初戦への意気込みは十分。2試合で良い内容を示し、準備は整った。良いスタートを切って、最終目標へ進みたい」と語った。
フランス代表MFンゴロ・カンテは、チームを率いて再びワールドカップを制したいと意気込みを語った。
グループリーグ初戦のセネガル戦を前にカンテは「我々の組は強く、相手も全力で来る。良いスタートを切るため、勝利が必要だ。準備はできている。相手のことも把握している。完璧な船出にしたい」と語った。
さらに「チームは好調で、大会初戦への意気込みは十分。2試合で良い内容を示し、準備は整った。良いスタートを切って、最終目標へ進みたい」と語った。
カンテは2018年大会と2022年大会を比較し、「2018年は優勝経験者がいなかったが、今は増えた。フランスにとってそれが何を意味するか理解しており、再び優勝したい」と語った。
個人的な心境については「チーム内で良い状態にある。前回出場から8年がたちメンバーは大きく変わったが、私の目標は代表入りし、全員がW杯に集中することだった」と語った。
3大会連続の決勝進出については「どの代表チームも目指す目標だ。簡単ではないが、達成为了にさらに努力する」と語った。 私への愛とサポートを目の当たりにし、とても嬉しいです。フランス国外にも私たちを評価してくれるファンが多く、誇りに思います。」
また、試合の時間帯については「準備が重要だった。アメリカ到着後、暑さに慣れるため炎天下で練習した。 また、試合間の休憩には水分補給をしっかり行い、集中力を維持する。明日の試合へ万全を期している」と語った。
フランス代表の対戦相手についてカンテは「自信は極めて重要だ。勝ち進むには自分たちの力を信じなければならない。だが、相手とは一歩ずつ、一戦ずつ向き合う必要がある。 最大のライバルは自分たちだ。集中力を保ちつつ、ピッチでは対戦相手に勝たねばならない」
カンテは自身のルーツについて語った。
「私はマリにルーツがあるが、長年フランス代表としてプレーしてきた。セネガル代表との試合は特別だ。彼らは中盤の質が高く、強力な選手を擁する手強い相手だ」。
また、優勝候補筆頭のフランスがどのチームからも標的にされていることについて、この「レ・ブルー」のスターは次のように語った。 「私たちは隠れることはできません。チームには高いクオリティがあり、強豪の一つであることは確かですが、同時に自分たちの力を信じなければなりません。どの相手も私たちに勝ちたいと願っているので、一戦一戦を完全な自信を持って戦わなければなりません。私たちに求められるのは、極めて真剣に取り組み、外部の雑音から完全に距離を置くことです」
最後に彼はこう結んだ。 「これは私のキャリアで2度目のワールドカップだ。2018年の大会は初めての経験で多くのことを学んだ。今回、2度目の出場となるが、かつてのチームメイトの中にはもういない選手もいれば、引退を表明した選手もいる。本当に素晴らしい大会であり、再びワールドカップのタイトルを獲得できることを願っている」。