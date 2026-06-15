カンティ：ワールドカップでは隠れることはできない。フランス代表が最大のライバルだ。

フランス代表の対戦相手についてカンテは「自信は極めて重要だ。勝ち進むには自分たちの力を信じなければならない。だが、相手とは一歩ずつ、一戦ずつ向き合う必要がある。 最大のライバルは自分たちだ。集中力を保ちつつ、ピッチでは対戦相手に勝たねばならない」 カンテは自身のルーツについて語った。



「私はマリにルーツがあるが、長年フランス代表としてプレーしてきた。セネガル代表との試合は特別だ。彼らは中盤の質が高く、強力な選手を擁する手強い相手だ」。

また、優勝候補筆頭のフランスがどのチームからも標的にされていることについて、この「レ・ブルー」のスターは次のように語った。 「私たちは隠れることはできません。チームには高いクオリティがあり、強豪の一つであることは確かですが、同時に自分たちの力を信じなければなりません。どの相手も私たちに勝ちたいと願っているので、一戦一戦を完全な自信を持って戦わなければなりません。私たちに求められるのは、極めて真剣に取り組み、外部の雑音から完全に距離を置くことです」

最後に彼はこう結んだ。 「これは私のキャリアで2度目のワールドカップだ。2018年の大会は初めての経験で多くのことを学んだ。今回、2度目の出場となるが、かつてのチームメイトの中にはもういない選手もいれば、引退を表明した選手もいる。本当に素晴らしい大会であり、再びワールドカップのタイトルを獲得できることを願っている」。