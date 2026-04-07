Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

翻訳者：

カンセロ：「アル・ヒラルとの間には解決策がある……そして、フリックはシャビとは違う」

ジョアン・カンセロ
ハンジ・フリック
シャビ・エルナンデス
ラミン・ヤマル
ハフィーニャ
パブロ・パエス
マーカス・ラッシュフォード
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
アル・ヒラル
ラ・リーガ
チャンピオンズ リーグ
プレミアリーグ
ポルトガル
ドイツ
スペイン
ブラジル
イングランド
サウジアラビア

ポルトガル人DF：この選手の不在はバルセロナに影響を与える

バルセロナのポルトガル人DFジョアン・カンセロは、現時点では自身の将来について考えることは優先事項ではないと明言し、カタルーニャのチームと共に、アトレティコ・マドリードとの今後のチャンピオンズリーグ戦に全力を注いでいると強調した。

チャンセロは、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を控えた記者会見で次のように語った。「サッカーでは何が起こるかわからない。僕は引き続き努力を続けるし、来シーズンに何を望んでいるかも分かっている。バルセロナがこの大会で勝ち進み、リーガ・エスパニョーラで優勝できるよう手助けしたい。それが最も重要なことだ。今の僕の将来は重要ではない」

  • 複雑な対立

    ロヒブランコスとの対戦について何を期待しているか尋ねられると、カンセロは次のように答えた。「ここ数年のアトレティコと同じような戦いになるだろうと予想している。彼らは攻撃的なチームで、才能ある選手を擁している。我々は前回の試合のようにそれを抑え込み、勝利を目指さなければならない。この試合は我々にとって非常に重要な一戦だ」。

    自身のコンディションと現在のパフォーマンスについては、「最高のコンディションに達しているかは分からないが、週を重ね、トレーニングを積むにつれて、自分の才能が自然と表れてくるものだ。私が目指しているのは、チームが目標を達成できるよう手助けすることだ。前回の試合では全員が非常に良いパフォーマンスを見せ、私も勝利に貢献できるよう努めている」と説明した。

    第1戦で勝ち抜けを決める可能性については、「非常に重要な試合だ。その後、非常に難しいスタジアムであるワンダ・スタジアムへ遠征しなければならないことは分かっている。理想的なのは、勝ち抜けへの道筋をつける結果を残すことだが、あらゆる事態に備えておかなければならない」と語った。

    カンセロは、ハンス・フリック監督について次のように語った。「彼はとても良い人であり、選手たちと非常に親しい関係にある。彼は攻撃的なダイナミズムをもたらしており、それが彼を他の監督とは一線を画す存在にしている」。

    • 広告

  • アル・ヒラルの交渉

    若き才能ラミン・ヤマルについて、彼は次のように語った。「何も言う必要はない。ラミンは世界で最も才能のある選手、あるいはトップ3に入る選手だ。彼と一緒に仕事を続け、練習で彼の姿を見られることは私にとって光栄だ。彼は違いを生み出す存在であり、彼が私たちのそばにいてくれるのは素晴らしいことだ」。

    バルセロナに残留する可能性について問われると、彼は次のように述べた。 「選択肢は常にあります。アル・ヒラルとの契約はありますが、選択肢は常にあります。今シーズン終了まで何が起こるか見てみましょう。先ほども言ったように、何が起こるか分からないからです。私が加入した時、人々は『もう終わりだ』と言いましたが、結局のところサッカーとはそういうものです。チームメイトたちと同じように努力を続け、最終的な結果を見守りたいと思います。」

    自身のプレーに対する満足度について、カンセロは次のように強調した。「この世で私以上に私を信頼している人はいない。私と家族以外、私の戦いや経験を知っている人はいない。私は自分自身を強く信じている。」

    また、フリック監督の下での守備的なプレースタイルについて、彼は次のように説明した。「ダイナミクスが異なります。ハイプレスではリスクを冒すことになりますが、私はその価値観を支持しています。フリック監督は、ボールに近い選手へのプレッシャーと襲い掛かる動きにドイツ的なダイナミクスを取り入れました。このスタイルでは、ほぼ常に試合を支配できますが、より大きなリスクを負うことになります。」

    関連記事：痛手…バルセロナがエースを10日間失う

  • シャビとフリックの比較

    シャビとフリックの違いについて、カンセロは次のように語った。「シャビには本当に感謝している。彼は僕を大いに助けてくれた。ハンスはシャビとは違うが、悪いわけでも良いわけでもない。彼はより豊富な経験を持っているが、シャビもまた素晴らしい監督になると思う」。

    また、ガビについて尋ねられると、彼はこう答えた。「彼はチームの魂だ。ピッチ内だけでなく、ピッチ外でもそうだ。とても陽気な若者で、トレーニングで力を与えてくれる。そのおかげで、僕たちはより激しいプレーができる。彼はとても大きな心を持っていて、彼と一緒にプレーできることは光栄だ。」

  • 痛ましい不在

    彼は続けた。「ラフィーニャは我々のリーダーの一人だ。彼は90分間、ゴールキーパーにプレッシャーをかけ続ける。私は年を取ってしまったので、それはできない。彼が影響を受けているのは、チームにとって彼がどれほど重要か、我々が理解しているからだ。ラッシュフォードはチームに貢献する準備ができているべきだ。我々はバルセロナであり、プレーする準備ができていなければならない」。

    チームの目標について、彼はこう付け加えた。「ロッカールームの全員がそれを夢見ている。アトレティコも私たちと同じ目標を持っている。チームはこの一戦を乗り越えるために全力を尽くすだろう。私たちは非常に興奮している」。

    そして、前回のアトレティコ戦後のラミン・ヤマルの状況について語り、次のように締めくくった。「その後、彼を見たよ。兄が動画を送ってくれたんだ。彼とはこの件について話していない。勝利に浮かれていて、彼に会わなかったんだ。もうすべて決着がついたと思う」。