カンセロ：「アル・ヒラルとの間には解決策がある……そして、フリックはシャビとは違う」

若き才能ラミン・ヤマルについて、彼は次のように語った。「何も言う必要はない。ラミンは世界で最も才能のある選手、あるいはトップ3に入る選手だ。彼と一緒に仕事を続け、練習で彼の姿を見られることは私にとって光栄だ。彼は違いを生み出す存在であり、彼が私たちのそばにいてくれるのは素晴らしいことだ」。

バルセロナに残留する可能性について問われると、彼は次のように述べた。 「選択肢は常にあります。アル・ヒラルとの契約はありますが、選択肢は常にあります。今シーズン終了まで何が起こるか見てみましょう。先ほども言ったように、何が起こるか分からないからです。私が加入した時、人々は『もう終わりだ』と言いましたが、結局のところサッカーとはそういうものです。チームメイトたちと同じように努力を続け、最終的な結果を見守りたいと思います。」

自身のプレーに対する満足度について、カンセロは次のように強調した。「この世で私以上に私を信頼している人はいない。私と家族以外、私の戦いや経験を知っている人はいない。私は自分自身を強く信じている。」

また、フリック監督の下での守備的なプレースタイルについて、彼は次のように説明した。「ダイナミクスが異なります。ハイプレスではリスクを冒すことになりますが、私はその価値観を支持しています。フリック監督は、ボールに近い選手へのプレッシャーと襲い掛かる動きにドイツ的なダイナミクスを取り入れました。このスタイルでは、ほぼ常に試合を支配できますが、より大きなリスクを負うことになります。」



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