カンセロの代役？…バルセロナとスペインの逸材の間に立ちはだかる唯一の障害

バルセロナは、クラブのスポーツプロジェクトに長く貢献できる若手 talent を常に探している。カタルーニャのクラブは、スペインやヨーロッパのピッチで頭角を現す有望な選手を注視し、競争が激化する前に確保しようとしている。

今回、スポーツ部門のレーダーに新たな選手が捉えられた。彼は若くして高いパフォーマンスと急成長を示し、複数の欧州クラブが注目している。