カンセロの代役？…バルセロナとスペインの逸材の間に立ちはだかる唯一の障害

バルセロナは、クラブのスポーツプロジェクトに長く貢献できる若手 talent を常に探している。カタルーニャのクラブは、スペインやヨーロッパのピッチで頭角を現す有望な選手を注視し、競争が激化する前に確保しようとしている。
今回、スポーツ部門のレーダーに新たな選手が捉えられた。彼は若くして高いパフォーマンスと急成長を示し、複数の欧州クラブが注目している。
バルセロナは、クラブのスポーツプロジェクトに長く貢献できる若手 talent を常に探している。カタルーニャのクラブは、スペインやヨーロッパのピッチで頭角を現す有望な選手を注視し、競争が激化する前に確保しようとしている。
今回、スポーツ部門のレーダーに新たな選手が捉えられた。彼は若くして高いパフォーマンスと急成長を示し、複数の欧州クラブが注目している。
バルセロナは、ラシン・サンタンデールに所属するスペイン人DFホルヘ・サリナス（19）を注視している。 多くの欧州強豪が注目する中、バルサは多数のオファーがあるにもかかわらずカンプ・ノウ移籍を希望する19歳獲得競争で優位を保っている。
ラシン・サンタンデールでの活躍でチームのラ・リーガ昇格に貢献し、スペインサッカー界で注目の若手とされている。 この活躍を受け、ニューカッスル、パリ・サンジェルマン、アトレティコ・マドリード、レバークーゼン、ポルト、ボローニャ、フランクフルトも注目している。
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バルセロナが注目するのは、サリナスの才能だけではない。将来性を示す技術的な特徴も評価されている。このスペイン人DFは生まれつき左利きで、市場では珍しい。左CBでも左SBでも同等の能力を発揮する。
スカウトは、後方からのビルドアップ、ボール保持の自信、プレッシャー下の冷静さ、フィジカルと闘争心を評価。これらの資質は、クラブが若手DF獲得時に求める基準と一致する。
サリナスはサンタンデール市出身で、カンタブリア地方の地元クラブで育ち、2019年にレーシング・サンタンデールのアカデミーに入った。
クラブは早期に彼の価値を認識し、2029年まで契約を延長して他クラブの関心を遮った。 昨季はアカデミーからトップチームに昇格し、スペイン各年代代表でも常連となった。U-19では主力として活躍した。
スポーツディレクターのシマ・アラゴン氏も彼を高く評価し、将来チャンピオンズリーグで輝くと予測している。
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両者は信頼関係にあるが、違約金約800万ユーロが依然として障害だ。
バルセロナは費用負担軽減へ資金調達を検討しており、多くの欧州クラブが状況を注視している。サリナスはサウジアラビアの好条件オファーを断り欧州残留を選択し、この姿勢はクラブ内で肯定的に受け止められている。
交渉は継続中だが、選手本人がバルセロナでのプレーを希望しているため、同クラブが有利だ。 ただ、ラシンはサリナスの移籍金が1600万ユーロ超になるとの見解を示している。これは『ムンド・ドミニオン』がクラブ関係者に取材した情報で、『ムンド・デポルティーボ』は具体的な金額を明記しなかった。
この金額はラ・リーガ昇格後、7月1日の市場開幕時に発効し、その時点で改定された違約金の支払いが義務付けられるという。ラシンはサリナスのバルサへの意思を知りながら、クラブの利益を最大化するため選手を守る方針だ。
バルセロナはボルシア・ドルトムント、バイエル・レバークーゼン、ボローニャ、ニューカッスル・ユナイテッドなどとの入札合戦は避けたがっている。
同紙によると、バルセロナはサリナスとの契約を将来的な残留の機会と捉えているが、彼は左サイドバックの第一候補であるジョアン・カンセロの代役ではない。 レンタル終了後、カンセロは7月1日にアル・ヒラルへ復帰するため、バルサは完全移籍に向けて交渉する必要がある。
サリナスの代理人はホルヘ・メンデスで、バルセロナは彼がオファーを優先するかを見極めたうえで、ラシン・サンタンデールと移籍金減額を交渉する方針だ。 来季もラシンにレンタルされる可能性があるため、バルサは800万ユーロを支払うつもりはない。バルサが契約すれば、彼はラ・リーガで成長できる。
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