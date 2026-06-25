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World Cup farcical format GFXGOAL
Mark Doyle

翻訳者：

「カンザスシティの恥」が現実になるか？ オーストリア対アルジェリア戦は、ワールドカップの不公平な大会形式を露呈し、それはジャンニ・インファンティーノの思惑通りかもしれない。

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アルジェリア 対 オーストリア
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『タイムズ』紙は1982年6月25日を「スポーツマンシップが死んだ日」と呼んだ。西ドイツとオーストリアの試合は、ヒホンのワールドカップグループリーグで予定されていた激戦だった。しかし両チームは後半、事実上プレーを止め、「不攻撃協定」によって共に2次ラウンド進出を確実にした。

ドイツは初戦でアルジェリアに2-1で敗れ、グループ2の3位でこの試合に臨んだ。ユップ・デルヴァル監督率いるチームには勝利が絶対条件だった。ヒホンで開始10分、ホルスト・フルーベッシュが先制した。

一方、2連勝中のオーストリアは、3点差以上で負けない限り得失点差でアルジェリアを上回り2位を確保できる計算だった。なぜならアルジェリアは前日にチリと最終戦を終えており、試合前から条件が確定していたからだ。

オーストリアは西ドイツを敗退させる引き分けを選ぶ理由がなく、終盤は攻撃すら試みなかった。観客が異変に気づくと、「八百長だ！」と叫びながら紙幣を燃やす人もいた。

オーストリアの解説者ロベルト・シーガーは視聴者にテレビを消すよう促し、ドイツの解説者エーバーハルト・スタンジェクは沈黙した。元ドイツ代表ヴィリー・シュルツは選手たちを「ギャング」と批判。翌日のヒホン紙『エル・コメルシオ』は試合記事を犯罪欄に掲載した。

アルジェリアサッカー連盟（AFF）は調査を要求したが、FIFAは違反なしと判断。この結果、FIFAは規則を変更せざるを得なくなった。 1982年大会以降、各グループ最終2試合は同日同時刻にキックオフされるようになった。しかしFIFAは2026年北米大会で再び同様の事態が起きかねない措置を取り、疑問の声も上がっている。


  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    「どんなアイデアも良いアイデアだ」

    昨年パラグアイで開催された第75回FIFA総会で、ジャンニ・インファンティーノ氏は「どんなアイデアも良いアイデアだ」と述べた。この発言は、私たちがなぜ本質的に不公平な形式のワールドカップを目の当たりにしているかを説明する。

    32チームから48チームへの拡大は、金と権力を目当てにした決定だった。参加国が増えればFIFAと加盟国の収入が増え、インファンティーノの会長としての地位も固まる。競争への悪影響は無視された。

    2022年のグループステージが予想外に盛り上がり、彼らはようやく気づいた。2026年大会で予定していた「3チーム×16グループ」の案では、決勝トーナメントへのドラマが薄れる上、ノックアウトステージ進出条件が早くに確定するため、チームが“ mutually beneficial ”な結果を意図的に作り出すリスクが高まることに。

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  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    改訂版

    インファンティーノ氏はドーハで「4チームによるグループリーグはまさに驚異的だった。最終戦の最後の1分まで勝ち上がりが分からなかった」と語った

    実際、グループEの第3節では日本対スペインとドイツ対コスタリカが同時に開催され、2試合の間に順位表が9回入れ替わった。

    この結果を受け、インファンティーノ氏はFIFAが大会形式を見直す必要性を認め、2023年3月、FIFA評議会は2026年大会の48チームを4チーム×12グループに分けることを決定した。

    声明では「新形式は談合リスクを減らし、全チームが最低3試合を行い、対戦チームの休息時間も均衡する」と説明した

    しかしこの変更は、単純な算数の問題という新たな課題をもたらした。

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「平凡さを称えること」

    32チーム制では8組の1、2位が勝ち残り、そのままベスト16へ。シンプルで公平です。各チームは常に自分の立場を理解でき、1つのグループの結末が他のグループに響くこともありません。現在のワールドカップとは異なります。

    2026年の48チームへの拡大に伴い、FIFAは32強の枠を埋めるため3位チーム（計8チーム）の進出を認めざるを得ず、その結果、2つの問題が生じた。

    まず、グループリーグ3試合のうち2敗しても突破できる。元スコットランド代表クレイグ・バーリーがハイチに1-0で勝っただけで進むのは凡庸さを報いる」と指摘したように、その懸念は現実になっている。 さらに深刻なのは、1994年以来久々に3位チームによる順位表が導入されたことで、FIFAが1982年に根絶しようとした「八百長」のリスクが再び高まっている点だ。

    土曜のグループJ、オーストリア対アルジェリア戦が好例だ。「ヒホンの恥」に関わった3チームのうちの2チームが再び対戦するからだけではない。


  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    見どころを台無しにする

    両チームともグループ首位のアルゼンチンには敗れたが、ヨルダンには勝利。得失点差でオーストリアがアルジェリアを上回っている。通常なら、アルジェリアは決勝トーナメント進出のためオーストリア戦で勝利が必要だ。

    しかし最終節で対戦するため、アルジェリアはカンザスシティで引き分け以上なら突破できることを知っている。

    引き分けなら2位が確定するため、勝たねばというプレッシャーはない。むしろ負けたほうが有利になる可能性もある。これはFIFAが大会直前に大会形式を2度変更したためだ。

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    根本的な欠陥がある

    ワールドカップ史上初めて、グループステージで勝ち点が並んだ場合、得失点差ではなく直接対決の結果で順位を決めるようになった。この新ルールにより、本来3位通過の可能性があった5チームが早期敗退。FIFAが目指す「意味のない試合を減らす」方針と矛盾している。

    ヨルダンはこの変更で影響を受けた。グループJではオーストリアとアルジェリアが最下位になる可能性が消えたため、マイアミでの一戦は緊張感を欠いた。さらに、試合開始時点で他のグループの順位が確定しているため、両チームはラウンド32の対戦相手を知っている。それも結果に影響する恐れがある。

    現時点では2位はスペイン、3位はスイスと対戦する見込みだ。オーストリアは欧州王者との早期対戦を避けたいはずで、アルジェリア戦に負けるほうが得策という状況が生まれる。

    ラルフ・ラングニック監督が選手たちに故意に負けるよう指示する兆候はない。それでも、この茶番的な大会形式のせいで、両チームは他のライバルより圧倒的に有利な状況にある。

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    物議を醸す解決策

    3位まで勝ち上がりを認めるため、グループ首位でも32強の時点で厳しい組み合わせに遭うチームが出る。不公平であり、32チーム制に戻すべきだ。

    しかしFIFAはむしろ大会の更なる拡大を志向している。昨年、ウルグアイのサッカー関係者イグナシオ・アロンソ氏が、2030年のW杯100周年記念として64チームによる特別大会開催を提唱した。

    南米サッカー連盟（CONMEBOL）のアレハンドロ・ドミンゲス会長は賛同したが、欧州（UEFA）とアジア（AFC）が強く反発。FIFA内部でも支持は限定的と報じられ、やや安心材料となっている。

    64チーム制は大会の質をさらに下げ、運営と環境の両面で大きな問題を引き起こす恐れがある。それでもインファンティーノ会長は否定しておらず、FIFAではどんな案でも「良いアイデア」とされるのだ。

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