「カンザスシティの恥」が現実になるか？ オーストリア対アルジェリア戦は、ワールドカップの不公平な大会形式を露呈し、それはジャンニ・インファンティーノの思惑通りかもしれない。

ドイツは初戦でアルジェリアに2-1で敗れ、グループ2の3位でこの試合に臨んだ。ユップ・デルヴァル監督率いるチームには勝利が絶対条件だった。ヒホンで開始10分、ホルスト・フルーベッシュが先制した。

一方、2連勝中のオーストリアは、3点差以上で負けない限り得失点差でアルジェリアを上回り2位を確保できる計算だった。なぜならアルジェリアは前日にチリと最終戦を終えており、試合前から条件が確定していたからだ。

オーストリアは西ドイツを敗退させる引き分けを選ぶ理由がなく、終盤は攻撃すら試みなかった。観客が異変に気づくと、「八百長だ！」と叫びながら紙幣を燃やす人もいた。

オーストリアの解説者ロベルト・シーガーは視聴者にテレビを消すよう促し、ドイツの解説者エーバーハルト・スタンジェクは沈黙した。元ドイツ代表ヴィリー・シュルツは選手たちを「ギャング」と批判。翌日のヒホン紙『エル・コメルシオ』は試合記事を犯罪欄に掲載した。

アルジェリアサッカー連盟（AFF）は調査を要求したが、FIFAは違反なしと判断。この結果、FIFAは規則を変更せざるを得なくなった。 1982年大会以降、各グループ最終2試合は同日同時刻にキックオフされるようになった。しかしFIFAは2026年北米大会で再び同様の事態が起きかねない措置を取り、疑問の声も上がっている。



