自身のYouTubeチャンネルで、スカイの解説者であり顔でもあるファビオ・カレッサは、ミラノダービーでミランがインテルに勝利したことについて語り、マッシミリアーノ・アッレグリの仕事を称賛した。
特に、リボルノ出身の監督が、国際的なレベルには達していない選手たち（しかし、彼のおかげでそのレベルに到達しつつある）に対して行った守備面での仕事を称賛した。
以下は彼の発言である。
パブロヴィッチはアッレグリ監督のもとでトップクラスのディフェンダーに成長した。トレーニング、ピッチでの練習、それがアッレグリ監督が特に守備陣に重点を置いて行っていることだ。
「シーズン開始当初、ミランの真の弱点は守備だと指摘されていました。実際、アッレグリ監督は移籍市場でディフェンダーの補強を求めていました。トモリは成長し、デ・ウィンターも成長し、パブロビッチも成長しました」
「ミランはまだ彼らを守らなければならないため、アレグリは依然として低いブロックを選択している。しかし、インテルと対戦する際に相手チームに深さがない場合、彼は重心を少し高くしてプレーするリスクを冒すこともできる」
「インテルが簡単にボールを回すことを許さないと、彼らは苦境に陥る」