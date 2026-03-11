自身のYouTubeチャンネルで、スカイの解説者であり顔でもあるファビオ・カレッサは、ミラノダービーでミランがインテルに勝利したことについて語り、マッシミリアーノ・アッレグリの仕事を称賛した。

特に、リボルノ出身の監督が、国際的なレベルには達していない選手たち（しかし、彼のおかげでそのレベルに到達しつつある）に対して行った守備面での仕事を称賛した。

以下は彼の発言である。