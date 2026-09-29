前回の試合で、ラフィーニャは象徴的な背番号10を着け、エンドリッキのすぐ後ろに入る攻撃的MFとしてプレーした。ラヤンの同点弾をアシストした一方で、元リーズ・ユナイテッドの同選手は自らゴールを奪うことはできなかった。アンチェロッティはすでに人選面とシステム面での変更を示唆しており、「そうだね、チームは少し変わる。大きくではないが、少しは変わる」と語っている。この小さな調整は、ラフィーニャを最前線に移すことを意味するようだ。

報道によれば、アンチェロッティはすでにラフィーニャを最前線に置いた新たな先発XIを練習で試しているという。予想されるチームは、GKオタビオ、その前にヴァンデルソン、ジャイル・クーニャ、ガブリエウ・マガリャンイス、マウロ・ジュニオールの4バック。中盤ではダニーロとブルーノ・ギマランイスがガブリエウ・ボンテンポと組む見込みで、ラヤンとヴィニシウスがラフィーニャの両脇に入り、3トップを形成する。



