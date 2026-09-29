AFP
翻訳者：
カルロ・アンチェロッティ、ブラジルでラフィーニャを新たな役割で起用へ ハンジ・フリックのバルセロナの青写真を踏襲か
アンチェロッティ、戦術的なひらめきをバルセロナに求める
ブラジル代表を率いるアンチェロッティ監督は、次戦のオーストラリア戦でラフィーニャをセンターフォワードとして起用する大きな戦術変更を実施する準備を進めていると報じられている。この起用は、『Globo Esporte』によれば、今季バルセロナでハンジ・フリック監督が同選手の起用で収めてきた成功に大きく触発されたものだという。29歳のラフィーニャは今季、カンプ・ノウで決定力抜群の9番へと変貌しており、アンチェロッティ監督はこれをブラジルの最近の得点力不足を解消する答えと見なしている。
ブラジル代表は、ワールドカップ後最初の親善試合で期待外れの内容に終わったことを受け、改善を求めるプレッシャーにさらされている。ブラジルは先週のオーストラリア戦で悔しい引き分けがやっとで、屈辱的な敗戦を免れるには若手ラヤンの試合終盤の一撃が必要だった。
- Getty Images Sport
ラフィーニャ、トレーニングでのテストを経て中央での役割へ￼
前回の試合で、ラフィーニャは象徴的な背番号10を着け、エンドリッキのすぐ後ろに入る攻撃的MFとしてプレーした。ラヤンの同点弾をアシストした一方で、元リーズ・ユナイテッドの同選手は自らゴールを奪うことはできなかった。アンチェロッティはすでに人選面とシステム面での変更を示唆しており、「そうだね、チームは少し変わる。大きくではないが、少しは変わる」と語っている。この小さな調整は、ラフィーニャを最前線に移すことを意味するようだ。
報道によれば、アンチェロッティはすでにラフィーニャを最前線に置いた新たな先発XIを練習で試しているという。予想されるチームは、GKオタビオ、その前にヴァンデルソン、ジャイル・クーニャ、ガブリエウ・マガリャンイス、マウロ・ジュニオールの4バック。中盤ではダニーロとブルーノ・ギマランイスがガブリエウ・ボンテンポと組む見込みで、ラヤンとヴィニシウスがラフィーニャの両脇に入り、3トップを形成する。
バルセロナにおけるフリック実験の成功
クラブレベルでハフィーニャをより中央の役割に移す決断は、ロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスの退団を受けた必要性から生まれた。数字の上でも、その変貌は疑いようがない。ハフィーニャは今季、バルセロナでわずか8試合の出場で、すでに14ゴールを記録。そのうち12得点がラ・リーガ、2得点がチャンピオンズリーグで生まれている。プレーをつなぐ能力も健在で、3アシストを記録していることがその証拠だ。
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ブラジル代表の今後の試合日程
ブラジルは火曜日にオーストラリアとの短期間での再戦を予定しており、アンチェロッティがこの新たなフォーメーションを実戦の場で試す絶好の機会となる。その後、チームは10月3日（土）にインドと対戦するためコルカタへ向かう。これらの親善試合は、直近の大会での失望を乗り越え、アンチェロッティ体制の下で一貫した戦術的アイデンティティーを確立しようとする5度のワールドチャンピオンにとって、極めて重要な土台と見なされている。
ラフィーニャがバルセロナでの得点ペースを代表の舞台でも再現できれば、センターフォワードのポジションを巡るブラジルの長年の悩みを解消できるかもしれない。中央に入るラフィーニャとヴィニシウス・ジュニオールの融合は、ダイナミックで流動的な前線を生み出す可能性があり、どの守備陣にとっても大きな問題をもたらし得る。
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