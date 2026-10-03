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カルロ・アンチェロッティ、コルカタでの親善試合を前にブラジルにインドへの「最大限の敬意」を示すよう求める
イタリア人指揮官が全面的なプロ意識を要求
アンチェロッティ監督は、その国でサッカーが主要なスポーツではないとしても、相手ホームを軽視してはならないと強調した。ソルトレイク・スタジアムでのこの一戦は、ブラジルにとって2026年ワールドカップのラウンド16敗退後3試合目となる。これに先立ち、1-1の引き分け、そしてオーストラリア戦での4-2の勝利があった。指揮官は、チームの確かな土台を築くため、主力として定着している選手たちに複数の新戦力を織り交ぜている。
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指揮官、開催地のスポーツへの情熱を称賛
試合前の記者会見に臨んだイタリア人指揮官は、インドではクリケットが中心的な存在であることを認めつつ、現地のサッカーへの情熱は本物だと強調した。
現地のスポーツ文化と自身のチームの高い意欲について問われたアンチェロッティ監督は、次のように語った。「クリケットは彼らの文化の一部であり、サッカーは最も重要なスポーツではない。だが、それは彼らがサッカーを愛していないという意味ではない。ここに来られてうれしく思っているし、試合を見ることができるすべての人に我々のクオリティーを見せたい。素晴らしい夜になるだろう」
さらに、ソルトレイク・スタジアムで数万人のサポーターを前に行われる一戦を見据え、67歳の指揮官はこう付け加えた。「面白い試合になることを願っている。ここに来られてうれしく思っているし、我々のクオリティーを見せたい」
「相手には最大限の敬意を払っている」
ブラジルは、開催国が番狂わせを起こし得る力に大きな敬意を払っている。とりわけ、インドが中米のパナマを相手に1-1の引き分けに持ち込むのを見た後ではなおさらだ。
その試合での相手の前向きなパフォーマンスに触れ、チャンピオンズリーグ5度制覇の実績を持つ指揮官は次のように語った。「我々はインド代表のクオリティーを尊重している。パナマ相手に良い引き分けを演じた。我々は対戦相手に最大限の敬意を払っている」
スター選手のそろうロッカールームを率いる中でも落ち着いた態度と安定感を保っていることについて問われたアンチェロッティ監督は、こう答えた。「それは私の性格の一部だ。私は普段からサッカーにおいて忍耐強いし、監督としても忍耐は重要な資質だと思っている」
また、この親善試合がチームにとって大きなプレッシャーのかかる試験の場だという見方を退け、指揮官はこう付け加えた。「チームと全ての選手にとって、これはテストでも、自分を証明する機会でもない。我々はまだこの試合に向けた最終メンバーを固めているところだ。これはテストではなく、機会だ」
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ブラジル代表、アジアでの親善試合日程を終了
ソルトレイク・スタジアムでの一戦は、このインターナショナルウインドーにおけるブラジルの親善試合日程を締めくくるものとなる。アンチェロッティ監督率いるチームが再び集結するのは11月で、その際はシンガポールのカランへ向かい、日本代表と開催国シンガポール代表との2連戦に臨む。一方、インドはすぐに次戦へと意識を切り替え、10月6日に同会場でCONMEBOLのもう一つの強豪ウルグアイを迎える。
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