試合前の記者会見に臨んだイタリア人指揮官は、インドではクリケットが中心的な存在であることを認めつつ、現地のサッカーへの情熱は本物だと強調した。

現地のスポーツ文化と自身のチームの高い意欲について問われたアンチェロッティ監督は、次のように語った。「クリケットは彼らの文化の一部であり、サッカーは最も重要なスポーツではない。だが、それは彼らがサッカーを愛していないという意味ではない。ここに来られてうれしく思っているし、試合を見ることができるすべての人に我々のクオリティーを見せたい。素晴らしい夜になるだろう」

さらに、ソルトレイク・スタジアムで数万人のサポーターを前に行われる一戦を見据え、67歳の指揮官はこう付け加えた。「面白い試合になることを願っている。ここに来られてうれしく思っているし、我々のクオリティーを見せたい」