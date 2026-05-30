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カルロ・アンチェロッティ監督は、怪我から回復中のブラジル代表FWネイマールがワールドカップに出場すると明言した。
アンチェロッティはチームの中心選手を擁護する
カルロ・アンチェロッティ監督は、ふくらはぎの負傷を抱えるネイマールが2026年ワールドカップのブラジル代表から外れることはないとの見通しを示した。合宿地テレスポリスで記者団に「回復は順調で、第1戦か第2戦には間に合う」と語った。
パナマ戦を前にした会見では「ネイマールはチームと共にいる。初戦のモロッコ戦、あるいは第2戦のハイチ戦までには間に合う」と説明した。
さらに監督はメンバー選考について揺るぎない姿勢を示し、「この26人がワールドカップに出場することは確実だ」と語った。
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負傷の程度が明らかになった
背番号10を巡る騒動は、彼がヘリコプターで合宿地に到着した直後に始まった。その後の検査で、右ふくらはぎにグレードIIの筋肉損傷が見つかった。所属クラブのサントスは当初「浮腫」と説明したが、代表スタッフはより深刻な問題を確認した。
それでもアンチェロッティ監督は「招集は必須だった。ネイマールは回復に向け順調にリハビリを続けており、気力も十分だ」と選出を擁護した。
ブラジルサッカー連盟は負傷直後から経過を監視し、リハビリを引き継いだとも説明した。
10番の明確な役割
アンチェロッティ監督は、ネイマールと個別に面談し、北米開催の大会での戦術的な期待を共有した。負傷からの回復に加え、精神的な準備も整っていると確信している。
アンチェロッティは「ネイマールは自身の役割を十分に理解しており、毎日良好だ。早期復帰へリハビリに励んでいる」と話し、「彼は良い環境にあり、役割も明確に理解している」と続けた。
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開幕戦のスケジュール
ネイマールは非公開でリハビリを続けており、パナマとエジプトの親善試合は欠場する見込みだ。目標は6月13日ニュージャージーでのブラジル対モロッコ戦に万全の状態で出場することだ。
万が一初戦に間に合わなくても、コーチ陣は第2戦での起用を楽観視している。現在は合併症を防ぎ、浮腫が完全に引くことを最優先し、同国最多得点記録保持者が再びワールドカップの舞台に立つ準備を進めている。