カルロ・アンチェロッティ監督は、ふくらはぎの負傷を抱えるネイマールが2026年ワールドカップのブラジル代表から外れることはないとの見通しを示した。合宿地テレスポリスで記者団に「回復は順調で、第1戦か第2戦には間に合う」と語った。

パナマ戦を前にした会見では「ネイマールはチームと共にいる。初戦のモロッコ戦、あるいは第2戦のハイチ戦までには間に合う」と説明した。

さらに監督はメンバー選考について揺るぎない姿勢を示し、「この26人がワールドカップに出場することは確実だ」と語った。