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カルロ・アンチェロッティ監督は、ブラジル代表監督が「並外れた才能」と絶賛するエンドリックについて、激しいプレッシャーにも屈しない構えだ。
ブラジル代表監督、エンドリックの起用で強硬姿勢を貫く
ニュージャージーでのワールドカップ・グループリーグ初戦でブラジルはモロッコと1-1の引き分けに終わり、アンチェロッティ監督には19歳のエンドリックを先発させるべきだという声が強まっている。エンドリックはベンチ入りしたが出場機会はなく、サポーターや評論家から批判が上がっている。 グループCのハイチ戦を前に、アンチェロッティ監督は外部批判が起用法に影響しないと言い切った。適切なタイミングでエンドリックに出場機会を与えるとも強調した。
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アンチェロッティが自身のアプローチを説明する
アンチェロッティ監督は、エンドリックへの信頼を改めて示しつつ、成長を急がない意向を示した。チーム内の他の攻撃陣と比べ、この10代特有の特質を強調した。
「エンドリックは適切なタイミングで起用する。 もう少し待つ必要がある。彼は重要な存在になる」とイタリア人監督は記者会見で語った。 「マテウス・クーニャはチームプレーヤーで、攻撃的MFとしての特徴が強い。イゴール・チアゴは1対1に強く、ボール奪取時に非常にアグレッシブだ。だがエンドリックはどちらとも違う。彼は特別な才能を持つ、一味違う存在だ」
この計画では、ブラジルの将来が依然として中心である。
エンドリックをベンチに残しても、アンチェロッティ監督は彼がブラジルの将来に不可欠だと語る。10代ながら他のフォワードにはない才能を持ち、成熟したメンタリティが成長の証拠だと指摘した。
「ブラジルは今回のW杯でも次の大会でも彼の才能を活かすだろう」とアンチェロッティ監督は語り、「彼は忍耐強く、焦らず、年齢以上に成熟している。家族が近くにいることも大きい」と続けた。
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ブラジルは重大な試練に直面している
モロッコとの引き分けにより、ブラジル対ハイチの試合はさらに重要になった。セレソンは決勝トーナメント進出へ望みを強め、プレッシャーを和らげるために好結果が必要だ。また、エンドリックの起用にも注目が集まる。大会前のエジプト戦で決勝ゴールを決めたこのフォワードは、今大会でも活躍を目指す。