アンチェロッティ監督は、エンドリックへの信頼を改めて示しつつ、成長を急がない意向を示した。チーム内の他の攻撃陣と比べ、この10代特有の特質を強調した。

「エンドリックは適切なタイミングで起用する。 もう少し待つ必要がある。彼は重要な存在になる」とイタリア人監督は記者会見で語った。 「マテウス・クーニャはチームプレーヤーで、攻撃的MFとしての特徴が強い。イゴール・チアゴは1対1に強く、ボール奪取時に非常にアグレッシブだ。だがエンドリックはどちらとも違う。彼は特別な才能を持つ、一味違う存在だ」