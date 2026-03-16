カルロ・アンチェロッティ監督は、ビニシウス・ジュニアが本来の調子を取り戻すと確信しており、ブラジル代表監督も「彼は決して誰をも失望させない」と強調している

ビニシウスはピッチ上で時折激しい口論に巻き込まれることがあるが、アンチェロッティ監督はこうした場面は稀な例外だと考えている。監督は、スペインでのある試合で選手が明らかに苛立ちを見せ、押し倒した行為で退場処分となった具体的な事例に言及しつつも、そうした混乱が最も重要な試合における彼の全体的なパフォーマンスに悪影響を及ぼすことはない、と断言した。 「バレンシア戦でヴィニシウスが怒りを露わにして試合から外れてしまったことはあるかもしれないが、重要な試合ではそうしたことは一度もない」と監督は説明した。