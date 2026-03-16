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カルロ・アンチェロッティ監督は、ビニシウス・ジュニアが本来の調子を取り戻すと確信しており、ブラジル代表監督も「彼は決して誰をも失望させない」と強調している
究極のビッグゲームプレイヤー
ラジオ・マルカのインタビューに応じたブラジル代表監督のカルロ・アンチェロッティは、ヴィニシウス・ジュニアを絶賛した。昨夏レアル・マドリードを去ったこのイタリア人指揮官は、同FWの気質がビッグステージに完璧に適合していると断言し、「この新世代がレガシーを築くには時間が必要だ」と述べた。 アンチェロッティ監督は、25歳のヴィニシウスが試合を決定づける勝者としての確固たる評価を確立していることを指摘した。「ヴィニシウスはビッグゲームで決して失敗しない。彼が失敗した準々決勝や準決勝を私は覚えていない」とアンチェロッティ監督は述べ、このブラジル人選手が世界サッカー界で最も頼りになる戦力の一人であることを強調した。
- AFP
外部からの気晴らしを克服する
ビニシウスはピッチ上で時折激しい口論に巻き込まれることがあるが、アンチェロッティ監督はこうした場面は稀な例外だと考えている。監督は、スペインでのある試合で選手が明らかに苛立ちを見せ、押し倒した行為で退場処分となった具体的な事例に言及しつつも、そうした混乱が最も重要な試合における彼の全体的なパフォーマンスに悪影響を及ぼすことはない、と断言した。 「バレンシア戦でヴィニシウスが怒りを露わにして試合から外れてしまったことはあるかもしれないが、重要な試合ではそうしたことは一度もない」と監督は説明した。
才能の裏にある謙虚さ
アンチェロッティ監督はまた、背番号7の選手の人間性を称賛し、現代のスーパースターによく見られる傲慢さといったイメージを一蹴した。「ヴィニシウスはブラジル人だ。彼にはブラジル人らしい気質がある」と監督は述べた。「ブラジル人は喜びにあふれ、非常に謙虚な人々だ。 ブラジルサッカー連盟にも、私が知るブラジル人の中にも、傲慢な人物にはまだ出会ったことがない。」監督は、このウインガーの性格について次のように締めくくった。「ヴィニシウスは謙虚で、喜びにあふれ、並外れた才能の持ち主だ。」
- Getty Images Sport
ブラジルでのワールドカップに向けた準備
今後について、アンチェロッティ監督は、厳しい夏を迎えるブラジル代表において、このエース選手が主役となることを期待している。「彼が代表メンバーに選ばれれば、素晴らしいワールドカップになるだろうと確信している」と監督は断言した。 代表チームは最終調整として、3月26日にフランス、4月1日にクロアチア、6月7日にエジプトと対戦する3つの重要な親善試合を予定している。これらの試合を経て、ブラジルはグループCの初戦でモロッコと対戦し、その後ハイチ、そしてスコットランドと対戦する。
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