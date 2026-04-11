アンチェロッティは、ピッチでの活躍だけでなく、チアゴ・シウバのサッカーに対する知的なアプローチにも言及した。このディフェンダーはすでに引退後の準備を始め、ESPNに指導者ライセンス取得に向けた勉強を明かしている。元ミラン監督は、シウバの戦術的な規律と勤勉さから、その転身はスムーズだと確信する。

アンチェロッティは、41歳のシルバが引退を決意した暁には、ベンチでも成功を収めるだろうと即座に予想した。「チアゴは素晴らしい監督になる。疑いの余地はない。彼には経験があり、優れた監督たちと仕事をしてきた。もちろん、私のことではないよ」と彼は笑顔で語った。「それに、彼は非常に努力家だ…… 彼らのインスピレーションになれたことをとても嬉しく思うよ」