元ブラジル代表のワグネル・フェルナンド・ヴェッローゾは、アンチェロッティ監督が選んだ2026年W杯代表メンバーを率直に批判した。

番組『Novabrasil em campo』に出演した元GKは、チェルシーのジョアン・ペドロではなくネイマールが選ばれたことに驚いている。

「私はW杯にネイマールを招集しない。彼を招集してペドロを外すのは、サッカー界の奇妙な話だ。ペドロはあらゆる大会で得点王なのに、ネイマールはレコレタ戦でもプレーできなかった」と語った。

さらに、ネイマールは試合を選んでいたと批判した。「パルメイラス、フラメンゴ、バイーア戦は欠場しながら、レコレータやレッドブル・ブラガンチーノ戦には出場した。弱い相手とのみ差をつけようとしたが、成功しなかった」と語った。