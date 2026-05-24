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カルロ・アンチェロッティ監督が、元ブラジル代表から「荒唐無稽」と批判された。2026年W杯にネイマールを招集する案への異議だ。
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ヴェッローゾ、アンチェロッティの「ばかげた」決断を痛烈に批判
元ブラジル代表のワグネル・フェルナンド・ヴェッローゾは、アンチェロッティ監督が選んだ2026年W杯代表メンバーを率直に批判した。
番組『Novabrasil em campo』に出演した元GKは、チェルシーのジョアン・ペドロではなくネイマールが選ばれたことに驚いている。
「私はW杯にネイマールを招集しない。彼を招集してペドロを外すのは、サッカー界の奇妙な話だ。ペドロはあらゆる大会で得点王なのに、ネイマールはレコレタ戦でもプレーできなかった」と語った。
さらに、ネイマールは試合を選んでいたと批判した。「パルメイラス、フラメンゴ、バイーア戦は欠場しながら、レコレータやレッドブル・ブラガンチーノ戦には出場した。弱い相手とのみ差をつけようとしたが、成功しなかった」と語った。
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セレソンにおける指導力の空白
ヴェッローゾはネイマールの現状を厳しく批判しつつ、アンチェロッティ監督が34歳の彼を起用した理由に皮肉な賛辞を送った。ブラジル代表には大舞台に必要な個性も重みも欠けていると指摘した。
「アイデンティティもカリスマ性もリーダーもいない代表チームを前にして、ネイマールの招集はファンに希望をもたらした。彼がワールドカップで大きな違いを生み出すとは思わないが、チームが弱いだけに招集の意義はあった」と続けた。 代表にはリーダーがいない。ネイマールがリーダーではないが、少なくとも彼は技術面で昔からリーダーだった」
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ネイマール、代表招集に感動
外部からの騒動にもかかわらず、ネイマールは再びセレソン（ブラジル代表）に選ばれたことに深く感動している。コンディションを疑問視する声もあるが、元バルセロナとPSGのスターは、代表復帰への道のりが精神的にどれほど重圧だったかを率直に語った。
代表発表の夜について、彼は公の場でこう語った。「朝6時半か7時ごろまで動画を見ていた」
「一晩中涙が止まらなかった。妻と娘たちと同じベッドで寝ていたが、彼女たちは眠っている間、僕は動画を見るたびに泣いていた。簡単なことではなかったから」
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2026年の課題に向けた準備
大会が迫る中、ネイマール招集の是非を巡る議論は収まらない。アンチェロッティ監督は、彼の不安定さやコンディションに懸念があるものの、その経験がブラジルの若手を引っ張ると期待している。
それでもネイマールは強気を維持し、任務に集中し、代表ユニフォームのために全力を尽くすと誓う。「苦しかった。でも、この愛情と感動、ブラジル人としてワールドカップで皆を代表する感覚は、すべてを報いて余りある」と語った。