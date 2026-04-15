カルロ・アンチェロッティ監督が、ネイマールのW杯招集についてブラジル代表会長に助言を求めた。

アンチェロッティ監督は会長の意見に耳を傾けつつも、公にはパフォーマンスを最優先する姿勢を崩さない。彼は「名声だけでは北米行きはない」と語り、12月に膝手術を受けたネイマールについても「最高レベルで戦える身体ができている選手だけ招集する」と強調した。

「ネイマールには復帰できる力がある。私は何度も言ってきた。身体的に準備が整った選手だけを招集する」とアンチェロッティは語った。「12月の膝の怪我からネイマールは順調に回復し、ゴールも決めている。この調子でフィットネスを向上させる必要がある。彼は正しい道を進んでいる。 現在、彼にはブラジルサッカー連盟（CBF）と私から評価が入っている。次のワールドカップでプレーする資質を示すには、まだ2か月ある」