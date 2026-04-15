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カルロ・アンチェロッティ監督が、ネイマールのW杯招集についてブラジル代表会長に助言を求めた。
アンチェロッティ、会長の承認を求める
ルラ大統領（80）は、アンチェロッティ監督からネイマール代表復帰への世論や政治的な反応を尋ねる連絡があったとYouTube生配信で明かした。大統領は「招集には大きなプレッシャーがある」と語った。
ルラ大統領は「アンチェロッティから『ネイマールを招集すべきか』と問われた。私が『身体が万全なら実力は十分だ』と答えた。 私が知りたいのは、彼が本当に代表入りを望んでいるかどうかだ」と答えた。望むならプロとして振る舞い、ロナウドやメッシを見習い、名前だけでなくピッチで実力を示すべきだ。」
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体力作りの最終通告
アンチェロッティ監督は会長の意見に耳を傾けつつも、公にはパフォーマンスを最優先する姿勢を崩さない。彼は「名声だけでは北米行きはない」と語り、12月に膝手術を受けたネイマールについても「最高レベルで戦える身体ができている選手だけ招集する」と強調した。
「ネイマールには復帰できる力がある。私は何度も言ってきた。身体的に準備が整った選手だけを招集する」とアンチェロッティは語った。「12月の膝の怪我からネイマールは順調に回復し、ゴールも決めている。この調子でフィットネスを向上させる必要がある。彼は正しい道を進んでいる。 現在、彼にはブラジルサッカー連盟（CBF）と私から評価が入っている。次のワールドカップでプレーする資質を示すには、まだ2か月ある」
サントスが「再充電」に向けたロードマップを発表
クラブレベルでは、サントスがチームの要となる彼がアンチェロッティ監督の厳しい基準を満たせるよう全力でサポートしている。クカ監督は先日、この元バルセロナ選手が3月の代表戦期間に膝へPRP療法を受け、回復を早めたと明かした。この治療計画は、夏の大会前に控える過酷な国内リーグ戦を乗り切る体力を養う目的だ。
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ヤマルは憧れのスターの試合を観戦することを夢見ている
ブラジル国内で議論が続く中、次世代のスターたちはネイマールを支持する。バルセロナのラミン・ヤマルもその一人だ。彼は2026年の大会で幼少期からのヒーローの姿を見たいと語った。
「彼は私のアイドルで、サッカー界に与えてくれたすべてに感謝し続けます」とヤマルは記者会見で語った。「彼は誰にもインスピレーションを与える存在です。チケット代を払ってでも観たい選手であり、試合から3日後でも映像を見返したくなる選手です。ぜひワールドカップに出てほしいです」
大会まであと2か月。ネイマールは今も世界が注目する選手だ。