月曜日にブラジル代表の最終メンバーを発表するアンチェロッティ監督。その一挙手一投足に国民の視線が注がれている。 注目されるのは、34歳のアイコン、ネイマールだ。彼は依然として代表最多得点者だが、度重なる長期離脱で回復の道は波乱含みだった。W杯まであとわずか。アンチェロッティは、このフォワードの才能と、自身の高強度戦術が求める身体負荷とを天秤にかける。

アンチェロッティ監督はロイター通信に「選択を迫られるときは多くの要素を考慮しなければならない。ネイマールは才能からして重要な選手だが、負傷から回復中で最近は定期的にプレーしている。簡単な決断ではない。利点と欠点を慎重に天秤にかける必要がある」と語った。