アンチェロッティがセレソン監督として15試合目でネイマールを起用した。 ブラジルはヴィニシウス・ジュニオールが2得点、マテウス・クーニャが1得点を挙げ、ハードロック・スタジアムで3－0とリードした。72分、アンチェロッティはネイマールを投入。背番号10は4大会連続のワールドカップ出場となり、マイアミの観客は熱狂した。

代表から981日遠ざかっていたネイマールは、多くの不安を抱えながら復帰した。2023年10月以来の代表戦となったが、アンチェロッティ監督は彼のリハビリ姿勢を即座に称えた。 試合後、アンチェロッティは「彼はプレーに値する選手だから出場させた。真剣にリハビリに取り組み、プロとして見事に回復した。出場時間は短かったが、チームを助ける資質を示した」と語った。