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カルロ・アンチェロッティは、無邪気な子供のようなネイマールに喜びを隠せない。ブラジル代表監督は、待望のワールドカップ復帰を果たしたサントスのスターを称賛した。
セレサオの象徴的存在、待望の復帰
アンチェロッティがセレソン監督として15試合目でネイマールを起用した。 ブラジルはヴィニシウス・ジュニオールが2得点、マテウス・クーニャが1得点を挙げ、ハードロック・スタジアムで3－0とリードした。72分、アンチェロッティはネイマールを投入。背番号10は4大会連続のワールドカップ出場となり、マイアミの観客は熱狂した。
代表から981日遠ざかっていたネイマールは、多くの不安を抱えながら復帰した。2023年10月以来の代表戦となったが、アンチェロッティ監督は彼のリハビリ姿勢を即座に称えた。 試合後、アンチェロッティは「彼はプレーに値する選手だから出場させた。真剣にリハビリに取り組み、プロとして見事に回復した。出場時間は短かったが、チームを助ける資質を示した」と語った。
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34歳になっても、ネイマールは子供のような情熱を失わない。
キャリア晩年にもかかわらず、ネイマールの姿勢は元レアル・マドリード監督に強い印象を与えている。過去8ゴール4アシストの成績が示すように、彼のモチベーションに疑いの余地はない。スペイン人記者がこの時期にフォワードに追加のモチベーションが必要かと質問すると、アンチェロッティは否定し、彼が生まれながらに持つサッカー愛を指摘した。
「ネイマールにモチベーションは必要ない。代表でプレーするのに特別な動機は誰にもいらない。彼も例外ではない。34歳になっても、彼は少年のようにサッカーに情熱を注いでいる」とベテラン監督は語った。
ブラジルがグループCの首位を確定させた
スコットランド戦の勝利でブラジルはグループC首位通過を決め、決勝トーナメント進出を決めた。現在、月曜日にヒューストンで行われる1回戦へ準備を進めている。対戦相手は欧州とアジアの強豪3チームの中から決定する。
トーナメントが佳境に入る中、アンチェロッティ監督は「いずれの相手も高く、異なる特徴を持つ」と語り、次の壁がどこであれ、レベルの向上を予想している。
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ノックアウトステージでは、より厳しい試練が待つ。
ブラジルはグループステージで流れるようなプレーを見せた。しかしアンチェロッティ監督は、次のステージではミスが許されないとの警鐘を鳴らした。ヒューストンで戦う同監督は、自チームが直面する多様な戦術を簡潔に分析し、潜在的な脅威を指摘した。「オランダは日本より経験豊富だが、日本はワールドカップ前の親善試合で美しい試合を展開していた。スウェーデンは前線に大きな可能性を秘めている」と結んだ。