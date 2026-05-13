新監督にとっての大きな懸念は、レアル・マドリードに規律がないという報道だ。以前、シャビ・アロンソは短期間でチームを「指導不可能」と語ったとされる。しかしアンチェロッティは、選手たちのプロ意識を即座に擁護し、エゴが暴走しているという説を強い言葉で一蹴した。

「そんなことはデタラメだ。選手たちが好き勝手にやっているかのように聞こえるが、事実ではない」と、昨夏アロンソが就任する前に監督を務めたアンチェロッティは語った。 私がいた頃、構想を話し合い、彼らの同意も確認した。チャンピオンズリーグ決勝でも同じだ。構想は共有するが、戦略は押し付けない。それでも戦略はあった。

確固たる戦略があったからこそ、4年間で2度のチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた。選手たちはその戦略と計画に真剣に取り組んでいた。『レアル・マドリードは戦略に従わない』という見方は事実ではない」