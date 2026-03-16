カルロ・アンチェロッティは、キリアン・エムバペの加入後に「チーム内の化学反応が変化した」ことが、レアル・マドリードでの最終シーズンの不振につながった経緯を説明している

ラジオ・マルカとの率直なインタビューで、アンチェロッティ監督は、待望のムバッペの加入やトニ・クロースの引退など、2024年夏に起きた数々の変化が、いかにして過渡期をもたらしたかを説明した。

「サッカーは些細なことで変わり、それによってチームの化学反応も変わる」とアンチェロッティは語った。「それは環境面だけの話ではないし、クロースがムバッペに代わったというだけの話でもない。その同じ年にナチョが去り、[ダニ]・カルバハルが負傷し、[ルカ]・モドリッチの出場機会も減った。 ロッカールームに素晴らしい雰囲気を作り出していた旧世代はもはやおらず、新たな世代の選手たちが加わり、彼らは気概と個性、そして模範を示す必要がある。それは一瞬で成し遂げられるものではなく、時間が必要なのだ」

その時期、レアル・マドリードが従来の支配力を維持するのに苦戦したにもかかわらず、アンチェロッティはすぐにムバッペの個人成績を擁護した。中盤のメトロノームであるクロースを失い、チームの構造的なバランスが崩れた中でも、このフランス人選手はゴール前で依然として圧倒的な存在感を示していた。

「ムバッペは50ゴール前後を挙げるなど素晴らしい活躍を見せた。チームがタイトル獲得に苦戦したのは、サッカーは些細な細部に左右されるものであり、何かを変えたからといって、必ずしもうまくいくとは限らないからだ」とアンチェロッティは指摘した。彼は、時代の移行は緩やかなプロセスであると示唆し、「このマドリードの新しい世代が自らのレガシーを築くには時間が必要だ」と述べた。