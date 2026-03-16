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カルロ・アンチェロッティは、キリアン・エムバペの加入後に「チーム内の化学反応が変化した」ことが、レアル・マドリードでの最終シーズンの不振につながった経緯を説明している
ムバッペ、レアル・マドリードでのデビューシーズンで活躍
レアル・マドリードでのキャリアは苦戦して始まったものの、フランスのスター選手ムバッペはシーズンを立て直し、個人成績に彩られた印象的なシーズンを送り出した。このフォワードは、全大会通算58試合に出場し、44ゴールと5アシストを記録するなど、計49ゴールに絡んだ。
シーズン終盤の驚異的な活躍により、ムバッペは31ゴールを挙げてラ・リーガの得点王を獲得し、バルセロナのスター、ロベルト・レヴァンドフスキを4ゴール差で上回った。これにより、ムバッペは自身のアイドルであるクリスティアーノ・ロナウドが持つ、レアル・マドリードでのラ・リーガデビューシーズン最多得点記録も更新した。 このフランス人スターは、欧州主要5リーグの得点王に贈られる「ヨーロッパ・ゴールデンシュー」も獲得し、リーグ戦終盤でリヴァプールのモハメド・サラーを僅差で抑えて、さらなる栄誉を加えた。
しかし、彼の個人としての輝かしい活躍にもかかわらず、マドリードはチャンピオンズリーグとラ・リーガのタイトル防衛に失敗し、主要なタイトルを一つも獲得できないままシーズンを終えた。その後、アンチェロッティがクラブを去り、シャビ・アロンソが指揮を執ったが、数ヶ月で解任され、現在の監督であるアルバロ・アルベロアが後任となった。
- AFP
統計上の成功と集団の苦闘
ラジオ・マルカとの率直なインタビューで、アンチェロッティ監督は、待望のムバッペの加入やトニ・クロースの引退など、2024年夏に起きた数々の変化が、いかにして過渡期をもたらしたかを説明した。
「サッカーは些細なことで変わり、それによってチームの化学反応も変わる」とアンチェロッティは語った。「それは環境面だけの話ではないし、クロースがムバッペに代わったというだけの話でもない。その同じ年にナチョが去り、[ダニ]・カルバハルが負傷し、[ルカ]・モドリッチの出場機会も減った。 ロッカールームに素晴らしい雰囲気を作り出していた旧世代はもはやおらず、新たな世代の選手たちが加わり、彼らは気概と個性、そして模範を示す必要がある。それは一瞬で成し遂げられるものではなく、時間が必要なのだ」
その時期、レアル・マドリードが従来の支配力を維持するのに苦戦したにもかかわらず、アンチェロッティはすぐにムバッペの個人成績を擁護した。中盤のメトロノームであるクロースを失い、チームの構造的なバランスが崩れた中でも、このフランス人選手はゴール前で依然として圧倒的な存在感を示していた。
「ムバッペは50ゴール前後を挙げるなど素晴らしい活躍を見せた。チームがタイトル獲得に苦戦したのは、サッカーは些細な細部に左右されるものであり、何かを変えたからといって、必ずしもうまくいくとは限らないからだ」とアンチェロッティは指摘した。彼は、時代の移行は緩やかなプロセスであると示唆し、「このマドリードの新しい世代が自らのレガシーを築くには時間が必要だ」と述べた。
ベルナベウとのつながりを維持する
ブラジル代表監督としての役割にすっかり馴染んだアンチェロッティは、今もレアル・マドリードの熱心なファンであり、マドリードのクラブ幹部とも定期的に連絡を取り合っていることを明かした。彼は最近のチャンピオンズリーグでのチームの活躍を誇らしげに見守り、大きな勝利の際には元同僚たちに連絡を取ったほどだ。代表監督への転身にもかかわらず、監督と古巣との絆は相変わらず強固なままである。
「選手たちとも話しています。先日もロドリゴに近況を尋ねました。連絡は取っていますよ」とアンチェロッティは明かした。「マンチェスター・シティ戦の後、クラブと会長に祝意を伝えました。 マドリードが勝つのを見るのは、いつだって楽しみだ」また、フェデリコ・バルベルデとの気さくなやり取りについても語り、シティ戦で活躍したウルグアイ人選手に対し、「ブラジル人のパスポートを持っていないのが残念だね」と冗談を言ったことを認めた。
- AFP
ブラジル代表への移籍
このベテラン監督は現在、ブラジルが待ち望む6度目のワールドカップ優勝を実現することに注力しており、南米におけるプレッシャーは欧州のクラブサッカーとは比べものにならないと認めている。日々のトレーニングに伴うストレスは軽減されたものの、その代わりに国民全体の期待という重圧がのしかかっている。アンチェロッティは、選手たち、特にヴィニシウス・ジュニオールのようなレアル・マドリードのスター選手たちが、そのプレッシャーに押しつぶされることなく、その重圧にうまく対処できるよう指導に当たっている。
「確かに非常に大きなプレッシャーはありますが、代表チームに対する信じられないほどの愛情もあります」とアンチェロッティは語った。「ここでは代表チームが試合をする時、誰もが手を止めます。ヨーロッパとは雰囲気が違います。ブラジルでは、最も重要なチームは代表チームであり、選手たちにとってそのユニフォームを着ることは非常に特別なことです。それは良いことですが、選手にとっては過剰なプレッシャーにもなります。 選手たちが自分自身に過度なプレッシャーをかけないように、彼らと共にこの問題に向き合っていきたい」
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