カルロ・アンチェロッティはヴィニシウス・ジュニアに恩返しすべきだ。ブラジル代表のスターはスコットランド戦で「不可能」とされる任務を遂行し、監督の予想を覆した。

ブラジルはマイアミで快勝したが、注目されたのはヴィニシウスだった。彼は序盤と前半終了前に得点し、特に2点目のヘディングが話題に。試合後、ヴィニシウスは「アンチェロッティ監督と賭けをしていた」と明かした。

試合後、ヴィニシウスは「アンチェロッティ監督が僕のヘディングを信じていなかった」と明かした。 ヴィニシウスはSporTVに「数字は気にしていません。セレソン（ブラジル代表）のために全力で役割を果たすことが大切です」と語った。「ゴールを決められてとても嬉しいです。今日はヘディングゴールもありました。監督には『ヘディングで決める』と約束していたのですが、監督は『それはちょっと無理だろう』と言い、私にプレゼントをくれると言っていました。だから、楽しみに待っていますよ」