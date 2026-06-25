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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

カルロ・アンチェロッティはヴィニシウス・ジュニアに恩返しすべきだ。ブラジル代表のスターはスコットランド戦で「不可能」とされる任務を遂行し、監督の予想を覆した。

ヴィニシウス・ジュニオール
ブラジル
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カルロ・アンチェロッティ
レアル・マドリー

ヴィニシウス・ジュニオールは、ブラジルがスコットランドを圧倒した試合で「不可能」とされる活躍を見せ、カルロ・アンチェロッティ監督から特別なご褒美を期待していると明かした。レアル・マドリードのスターは、グループC首位でノックアウトステージ進出を決めたこの試合で最も輝いた。

  • ヴィニシウス、アンチェロッティ監督の約束を明かす

    ブラジルはマイアミで快勝したが、注目されたのはヴィニシウスだった。彼は序盤と前半終了前に得点し、特に2点目のヘディングが話題に。試合後、ヴィニシウスは「アンチェロッティ監督と賭けをしていた」と明かした。

    試合後、ヴィニシウスは「アンチェロッティ監督が僕のヘディングを信じていなかった」と明かした。 ヴィニシウスはSporTVに「数字は気にしていません。セレソン（ブラジル代表）のために全力で役割を果たすことが大切です」と語った。「ゴールを決められてとても嬉しいです。今日はヘディングゴールもありました。監督には『ヘディングで決める』と約束していたのですが、監督は『それはちょっと無理だろう』と言い、私にプレゼントをくれると言っていました。だから、楽しみに待っていますよ」

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    歴史に名を残す

    アンチェロッティとの軽い賭けは別として、ヴィニシウスの活躍は彼をブラジルのレジェンドが並ぶエリートグループへ導いた。マイアミでの得点は、1大会のグループステージ全試合で得点した8人目のブラジル人選手という偉業となった。

    それでも25歳の彼は大局を見据える。「最も大切なのは勝利と、大会を通じて成長すること。今はノックアウトステージに向けて前進する時だ」とフォワードは語った。

  • レアル・マドリードのスター選手がスコットランドを打ちのめした

    この夜、スコットランドの守備ミスは、決定力あるブラジル代表攻撃陣に容赦なく突かれた。開始7分、拙いクリアからヴィニシウスがGKをかわし先制。ハードロック・スタジアムでスコットランドの厳しい一夜が始まった。

    レアル・マドリードのFWは攻勢を続け、2点目はファウルで取り消されたが、前半アディショナルタイムに再びネットを揺らし2-0。ブルーノ・ギマランイスの深いクロスを頭で合わせ、リードを広げると同時に、ヘディングの評価を覆した。

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ブラジルは最高の栄冠を狙っている

    ブラジルがグループ首位で突破し、アンチェロッティ率いるチームは佳境へ。ネイマールはベンチから復帰したが、勝利の原動力となった若いチームメイトの激しいプレーには及ばなかった。セレソンはベスト32へ準備を進め、チーム内には自信が高まっている。

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