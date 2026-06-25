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カルロ・アンチェロッティはヴィニシウス・ジュニアに恩返しすべきだ。ブラジル代表のスターはスコットランド戦で「不可能」とされる任務を遂行し、監督の予想を覆した。
ヴィニシウス、アンチェロッティ監督の約束を明かす
ブラジルはマイアミで快勝したが、注目されたのはヴィニシウスだった。彼は序盤と前半終了前に得点し、特に2点目のヘディングが話題に。試合後、ヴィニシウスは「アンチェロッティ監督と賭けをしていた」と明かした。
試合後、ヴィニシウスは「アンチェロッティ監督が僕のヘディングを信じていなかった」と明かした。 ヴィニシウスはSporTVに「数字は気にしていません。セレソン（ブラジル代表）のために全力で役割を果たすことが大切です」と語った。「ゴールを決められてとても嬉しいです。今日はヘディングゴールもありました。監督には『ヘディングで決める』と約束していたのですが、監督は『それはちょっと無理だろう』と言い、私にプレゼントをくれると言っていました。だから、楽しみに待っていますよ」
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歴史に名を残す
アンチェロッティとの軽い賭けは別として、ヴィニシウスの活躍は彼をブラジルのレジェンドが並ぶエリートグループへ導いた。マイアミでの得点は、1大会のグループステージ全試合で得点した8人目のブラジル人選手という偉業となった。
それでも25歳の彼は大局を見据える。「最も大切なのは勝利と、大会を通じて成長すること。今はノックアウトステージに向けて前進する時だ」とフォワードは語った。
レアル・マドリードのスター選手がスコットランドを打ちのめした
この夜、スコットランドの守備ミスは、決定力あるブラジル代表攻撃陣に容赦なく突かれた。開始7分、拙いクリアからヴィニシウスがGKをかわし先制。ハードロック・スタジアムでスコットランドの厳しい一夜が始まった。
レアル・マドリードのFWは攻勢を続け、2点目はファウルで取り消されたが、前半アディショナルタイムに再びネットを揺らし2-0。ブルーノ・ギマランイスの深いクロスを頭で合わせ、リードを広げると同時に、ヘディングの評価を覆した。
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ブラジルは最高の栄冠を狙っている
ブラジルがグループ首位で突破し、アンチェロッティ率いるチームは佳境へ。ネイマールはベンチから復帰したが、勝利の原動力となった若いチームメイトの激しいプレーには及ばなかった。セレソンはベスト32へ準備を進め、チーム内には自信が高まっている。