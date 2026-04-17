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Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

カルロ・アンチェロッティはイタリア代表に「守備的な姿勢」への回帰を訴え、ブラジル代表監督はW杯での敗因を分析した

カルロ・アンチェロッティ
イタリア
ワールドカップ
ブラジル

カルロ・アンチェロッティは、イタリア代表に、かつて世界でもっとも恐れられた守備的なアイデンティティを取り戻すよう求めた。ブラジル代表監督は、現代の戦術トレンドへの傾倒がアズーリを脆弱にし、3大会連続でワールドカップ出場を逃した原因だと考えている。

  • アンチェロッティ監督、イタリア代表は守備の基盤を失ったと警告

    イタリアでは、ワールドカップ予選プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦で敗れたことを受け、サッカー界全体で検証が進んでいる。イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長、代表チーム代表のジャンルイジ・ブッフォン、監督のジェンナーロ・ガットゥーゾが相次いで辞任した。

    多くの選手や監督が代表やセリエAの課題を指摘する中、ブラジル代表監督アンチェロッティも「イタリアは守備の原則から離れ、伝統的な強みを失っている」と警鐘を鳴らした。

    彼は現在のイタリアのチームが守備面で弱体化していると指摘。欧州大会では高得点試合が増えているが、それは華麗な攻撃より守備のミスの表れだと見る。また、欧州他地域を真似たアグレッシブなプレス戦術が、イタリアの戦術的アイデンティティを歪めているとも語った。

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    ブラジル代表監督が戦術と守備のミスを批判

    アンチェロッティ監督は、イタリアサッカーが伝統的な強みを捨てた代償を払っていると警告した。「セリエAは守備の堅さを失った」と『イル・ジョルナーレ』紙に語った。「他のポジションでは才能が不足しており、戦術への過度なこだわりが、我々の歴史を築いてきた特徴を歪めている」

    バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリード、アトレティコ・マドリードなどが登場した最近の得点が乱れ飛ぶ欧州の試合を振り返り、アンチェロッティは「エンターテインメント性を追うあまり守備の規律が犠牲になっている」と語った。

    「アトレティコ対バルセロナやバイエルン対レアルなど、多くのゴールが生まれた試合はファンにとって胸躍る瞬間だった」とドン・カルロは続けた。 「しかし、ゴールが多すぎるということは、GKやDFのミスが目立つということだ。ハイプレスやマンツーマンには常にリスクが付き、一瞬で試合の流れが変わる。バックラインのビルドアップも完璧でなければならず、わずかな油断が即座に失点につながる」

  • セリエAの激しさの格差が、より深刻な懸念を生んでいる。

    アンチェロッティ監督は、この問題は守備のミスだけでなく、セリエA全体のリズムと強度が欧州トップリーグより低下していることを反映していると指摘した。また、世界市場の変化により、同リーグが世界最高の選手を惹きつけなくなっているとも語った。

    「根本的な違いはペースだ。走りの速さだけでなく、精神的な集中と、試合に継続して関与する姿勢、そして局面を問わず保つ強度のペースだ」と語った。「イタリアサッカーはこの点を失った。

    優れた外国選手はもはやイタリアに来ない。海外には巨額の放映権と強力な投資家があり、より魅力的な市場が生まれているからだ。結果として、ファルカオやマラドーナ、プラティニといった過去のスターがいた時代のような才能がセリエAにはいない。若いイタリア人選手は、どこで学ぶべきなのか。

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    イタリアはW杯後の再建に直面している

    2026年ワールドカップ予選敗退を受けたイタリアは、厳しいネーションズリーグに備える。アズーリは次の予選が始まる前に進歩を示す圧力の下、特に守備の層の薄さが問われている。9月のグループステージではベルギーとトルコと対戦する。