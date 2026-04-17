カルロ・アンチェロッティはイタリア代表に「守備的な姿勢」への回帰を訴え、ブラジル代表監督はW杯での敗因を分析した

イタリアでは、ワールドカップ予選プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦で敗れたことを受け、サッカー界全体で検証が進んでいる。イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長、代表チーム代表のジャンルイジ・ブッフォン、監督のジェンナーロ・ガットゥーゾが相次いで辞任した。

多くの選手や監督が代表やセリエAの課題を指摘する中、ブラジル代表監督アンチェロッティも「イタリアは守備の原則から離れ、伝統的な強みを失っている」と警鐘を鳴らした。

彼は現在のイタリアのチームが守備面で弱体化していると指摘。欧州大会では高得点試合が増えているが、それは華麗な攻撃より守備のミスの表れだと見る。また、欧州他地域を真似たアグレッシブなプレス戦術が、イタリアの戦術的アイデンティティを歪めているとも語った。