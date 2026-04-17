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カルロ・アンチェロッティはイタリア代表に「守備的な姿勢」への回帰を訴え、ブラジル代表監督はW杯での敗因を分析した
アンチェロッティ監督、イタリア代表は守備の基盤を失ったと警告
イタリアでは、ワールドカップ予選プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦で敗れたことを受け、サッカー界全体で検証が進んでいる。イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長、代表チーム代表のジャンルイジ・ブッフォン、監督のジェンナーロ・ガットゥーゾが相次いで辞任した。
多くの選手や監督が代表やセリエAの課題を指摘する中、ブラジル代表監督アンチェロッティも「イタリアは守備の原則から離れ、伝統的な強みを失っている」と警鐘を鳴らした。
彼は現在のイタリアのチームが守備面で弱体化していると指摘。欧州大会では高得点試合が増えているが、それは華麗な攻撃より守備のミスの表れだと見る。また、欧州他地域を真似たアグレッシブなプレス戦術が、イタリアの戦術的アイデンティティを歪めているとも語った。
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ブラジル代表監督が戦術と守備のミスを批判
アンチェロッティ監督は、イタリアサッカーが伝統的な強みを捨てた代償を払っていると警告した。「セリエAは守備の堅さを失った」と『イル・ジョルナーレ』紙に語った。「他のポジションでは才能が不足しており、戦術への過度なこだわりが、我々の歴史を築いてきた特徴を歪めている」
バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリード、アトレティコ・マドリードなどが登場した最近の得点が乱れ飛ぶ欧州の試合を振り返り、アンチェロッティは「エンターテインメント性を追うあまり守備の規律が犠牲になっている」と語った。
「アトレティコ対バルセロナやバイエルン対レアルなど、多くのゴールが生まれた試合はファンにとって胸躍る瞬間だった」とドン・カルロは続けた。 「しかし、ゴールが多すぎるということは、GKやDFのミスが目立つということだ。ハイプレスやマンツーマンには常にリスクが付き、一瞬で試合の流れが変わる。バックラインのビルドアップも完璧でなければならず、わずかな油断が即座に失点につながる」
セリエAの激しさの格差が、より深刻な懸念を生んでいる。
アンチェロッティ監督は、この問題は守備のミスだけでなく、セリエA全体のリズムと強度が欧州トップリーグより低下していることを反映していると指摘した。また、世界市場の変化により、同リーグが世界最高の選手を惹きつけなくなっているとも語った。
「根本的な違いはペースだ。走りの速さだけでなく、精神的な集中と、試合に継続して関与する姿勢、そして局面を問わず保つ強度のペースだ」と語った。「イタリアサッカーはこの点を失った。
優れた外国選手はもはやイタリアに来ない。海外には巨額の放映権と強力な投資家があり、より魅力的な市場が生まれているからだ。結果として、ファルカオやマラドーナ、プラティニといった過去のスターがいた時代のような才能がセリエAにはいない。若いイタリア人選手は、どこで学ぶべきなのか。
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イタリアはW杯後の再建に直面している
2026年ワールドカップ予選敗退を受けたイタリアは、厳しいネーションズリーグに備える。アズーリは次の予選が始まる前に進歩を示す圧力の下、特に守備の層の薄さが問われている。9月のグループステージではベルギーとトルコと対戦する。