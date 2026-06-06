カルロ・アンチェロッティとブラジル代表。ワールドカップにふさわしい組み合わせか。それとも、セレソンは欠陥が多く、監督の存在は意味がないのか。

元MFフェリペ・メロは「たとえ片足でもネイマールが10番として最適」と断言した。これは他の攻撃陣への信頼不足を露呈している。
とはいえ、2026年のブラジル代表の運命は彼の出場有無ではなく、すべては名将カルロ・アンチェロッティの采配にかかっている。
元MFフェリペ・メロは「たとえ片足でもネイマールが10番として最適」と断言した。これは他の攻撃陣への信頼不足を露呈している。
とはいえ、2026年のブラジル代表の運命は彼の出場有無ではなく、すべては名将カルロ・アンチェロッティの采配にかかっている。
アンチェロッティは、かねてよりブラジルが憧れる監督として知られてきた。元ブラジルサッカー連盟（CBF）会長のエナルド・ロドリゲスは2023年、ロイター通信に「彼は選手たちから満場一致で尊敬されている。ロナウド・ナザリオやヴィニシウス・ジュニオールだけでなく、彼の下でプレーしたすべての選手からだ」と語っている。
彼の仕事への誠実さと一貫性に心から感服している。実績十分なトップコーチであり、今後もさらに成果を挙げてくれると確信している。
また、選手だけでなくファンにも人気だ。国内のどこへ行っても、サポーターが最初に尋ねるのはアンチェロッティの名前で、彼の輝かしいキャリアを称え、親しみを込めて語る。
「神を信じ、適切な時を待ちましょう。そうすれば、ブラジル代表の新しい監督を探す中で、それを実現できるかどうかが見えてくるはずです。」
選手たちも同様の期待を寄せており、エデルソンは「シティがレアルを倒してアンチェロッティを早くブラジルへ」と冗談交じりに語った。
アンチェロッティは、ティテの後任としてブラジル代表監督に就任するという噂が、カゼミーロやヴィニシウスらがいるマドリードのロッカールームでも話題になっていると認めた。
「僕たちは友人同士だから、彼らはその件についてよく冗談を言い合って笑っているよ」とイタリア人監督は語った。「でも現実は違う。僕には2024年までの契約があるんだ」。その後、アンチェロッティはその契約を2026年まで延長したため、ブラジル代表を率いてワールドカップに挑むという同国の期待は一度は消えた。
しかしサッカー、特にベルナベウの状況は急変する。2024-25シーズンを無冠で終えると、フロレンティーノ・ペレス会長は刷新を決断した。
アンチェロッティに恨みはない。「4年で11冠と言ったら、血判でも押しただろう。今年は振るわなかったが、忘れられない期間だった。
「後悔は一切ない。僕は楽しい時間を過ごしたし、みんなもそうだったと思う。だが、何事にも終わりは来るものだ。サッカーも人生と同じで、いつかは終わる冒険なのだ」 そして、彼にはすでに次の冒険が待っていたことも、この決断を後押しした。
アンチェロッティは、ヨーロッパで通算5度（ACミランで2回、レアル・マドリードで3回）優勝し、「ビッグ5」リーグすべてでタイトルを獲得した唯一の監督だ。彼にとって国際舞台は最後の挑戦だった。
あらゆる意味で、ブラジル代表監督は最大の仕事だった。5度のW杯優勝を誇るチームも2002年以来タイトルがなく、苦境に立たされていた。
問題は勝てないことより、華麗なサッカーというアイデンティティを失いつつあったことだ。ロナウジーニョは2024年コパ・アメリカ前に代表応援から身を引いた。
「もう限界だ」と彼はアメリカとの1-1の引き分けを見た後、インスタグラムに投稿した。「ブラジルサッカーを愛する者にとって悲しい瞬間だ。試合を見る気力が湧かない。
おそらく近年で最悪のチームの一つだ。尊敬できるリーダーがおらず、平凡な選手ばかりだ」
ブラジル代表はロナウジーニョの批判に傷ついた。特にラフィーニャの影響は大きかった。だが彼らはワールドカップ優勝者の指摘を覆す活躍は見せなかった。2024年コパ・アメリカでは4試合で1勝のみ。準々決勝でウルグアイにPK戦の末敗れた。
当時監督だったドリヴァルは2025年3月まで解任されず、ホームでアルゼンチンに4-1で大敗したW杯予選後にようやく更迭された。
この混乱の中、遅れて就任したアンチェロッティはブラジルに新たな刺激をもたらした。特に、ブラジルサッカー連盟（CBF）が汚職スキャンダルに揺れていた時期だっただけに。
ロドリゲスは昨年5月、「世界へ頂点奪還の意志を示す」と宣言。さらに「史上最高の監督が、世界最強のチームを率いる。共に新時代を切り開く」と語った。
ただし、国内に適任者がいないと海外から招へいしたことに不満を漏らす元代表選手もいた。
一方で、ワールドカップ制覇を経験したカルロス・アルベルト・パレイラとルイス・フェリペ・スコラーリはアンチェロッティを歓迎し、後者は就任会見に姿を見せた。ロナウジーニョも現役復帰を表明し、代表再始動の波に乗った。
「彼とはミランで共に働いた。連盟の判断は正しいと思うし、ブラジル人として嬉しい。次のワールドカップで彼が好結果を残すことを願っている」と語った。
だが大会が迫る今も、その期待に応えられるかは不透明だ。
アンチェロッティ監督は11試合中6勝のみ。不安定さは11月の日本戦（アウェイ）で顕著で、2－0から逆転負けし、ブラジルの不安定さを示した。 東京では前半2-0から後半20分で3失点し、史上初めて「ブルーサムライ」に敗れた。
3月のフランス戦（1-2）も懸念材料だ。フランスは35分以上10人で戦っていた。どちらがより問題か判断が難しい。ウパメカノの退場前、ブラジルは精彩を欠いた。さらに、アンチェロッティがチームの出来に満足と語ったことも不安だ。
「今日の試合で、我々が世界最高のチームと互角に戦えることが、私にははっきりと分かった」とアンチェロッティは語った。
前半のポゼッション率は35.4％にとどまり、枠内シュートも1本もなかった。この内容では、彼の自信の根拠を見いだすのは難しい。
この試合がアンチェロッティに「ワールドカップで戦える」という確信を与えたとしても、実際にはチームの実力に疑問が残り、ネイマールの復帰を求める声が高まった。
かつてロベルト・カルロスとカフーを擁したブラジルだが、現在サイドバックは世界クラスが不足。6月13日の開幕戦では実績の乏しいウェズリーとダグラス・サントスが、強豪モロッコ代表相手に先発する見込みだ。
34歳のカゼミーロが依然不可欠なのは、若手MFの力不足を示す。さらに、ニューカッスルの要ブルーノ・ギマランイスに万が一のことがあれば、戦術自体が崩れる恐れもある。
中盤の負担を減らすため、アンチェロッティ監督は4-2-4を諦め、ダニーロらを加えた3センターミッドフィルダーを採用する見込みだ。
9番を背負うストライカー候補が過去4年間結果を出せなかったため、前線で存在感を示す選手が必要だ。そこで、ネイマールを再招集する声が強まっている。
元バルセロナのスーパースターは9番タイプではないが、ブラジル史上屈指の得点力と人気を誇る。だからこそアンチェロッティは代表26人にネイマールを招集し、国民の声に応えた。
66歳のアンチェロッティは愚かではない。ブラジルにペレやロナウドのような選手はもういないと理解している。それでもネイマールは、ピッチで結果を出せなくても、ピッチ外で大きな価値をもたらす。
カゼミーロらチームメイトも、このサントス育ちの攻撃的MFの招集を喜んだ。アンチェロッティは知っている。チームが幸せなら、成功へ近づくと。
戦術眼はなおも過小評価されているが、分裂したロッカールームを一つにする手腕こそ、彼を特別にする。人間管理の達人であり、自己中心的な選手でさえチームを最優先させる好感度の高いリーダーだ。だからこそ、アンチェロッティとブラジルは天が引き合わせたように見える。
準備期間は短く、課題も残るが、アンチェロッティは「完璧なチームなどない」と語る。それでも、最も重要な任務を担うにふさわしい指揮官がいるチームは、ひとつだけだ。