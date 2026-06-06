カルロ・アンチェロッティとブラジル代表。ワールドカップにふさわしい組み合わせか。それとも、セレソンは欠陥が多く、監督の存在は意味がないのか。

アンチェロッティは、かねてよりブラジルが憧れる監督として知られてきた。元ブラジルサッカー連盟（CBF）会長のエナルド・ロドリゲスは2023年、ロイター通信に「彼は選手たちから満場一致で尊敬されている。ロナウド・ナザリオやヴィニシウス・ジュニオールだけでなく、彼の下でプレーしたすべての選手からだ」と語っている。

彼の仕事への誠実さと一貫性に心から感服している。実績十分なトップコーチであり、今後もさらに成果を挙げてくれると確信している。

また、選手だけでなくファンにも人気だ。国内のどこへ行っても、サポーターが最初に尋ねるのはアンチェロッティの名前で、彼の輝かしいキャリアを称え、親しみを込めて語る。

「神を信じ、適切な時を待ちましょう。そうすれば、ブラジル代表の新しい監督を探す中で、それを実現できるかどうかが見えてくるはずです。」

選手たちも同様の期待を寄せており、エデルソンは「シティがレアルを倒してアンチェロッティを早くブラジルへ」と冗談交じりに語った。