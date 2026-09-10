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カルロ・アンチェロッティが大規模なブラジル刷新の始動で、リバプールのスターを容赦なく外す
アンチェロッティ、ベテランを外して若手を起用へ
アンチェロッティ監督は、悲惨なワールドカップの戦いを受け、ブラジル代表の全面的な再建に着手した。イタリア人指揮官は、オーストラリア代表とインド代表との今後の親善試合に向け、非常に若い陣容のメンバーを選出している。
招集メンバーからは複数の大物選手が外れたが、とりわけ注目されるのはリバプールのGKアリソンの落選である。ベテランMFカゼミーロとファビーニョも選外となり、ネイマールも最近の代表引退を受けて不在となっている。
今回のメンバー選考は、ブラジルがノルウェーに衝撃的なラウンド16敗退を喫した後にアンチェロッティ監督が約束していた内容を実行に移したものだ。同監督は2030年ワールドカップに向けた新たな中核を築くことを目指し、2028年五輪の出場資格を持つ選手たちに明確に照準を合わせた。
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ワールドカップの痛みを乗り越えて
最近のワールドカップ敗退は、明らかにアンチェロッティに長く残る影響を与えた。指揮官は、国際舞台での失意から立ち直ることは、クラブフットボールとは比べものにならない特有の難しさがあると認めた。
アンチェロッティは、『ESPN』が伝えたコメントとして、こう明かした。「ワールドカップは、チームにとっても私個人にとっても失望だった。敗戦の痛みは、はるかに長く残る。だが今は、新たなサイクルに向けて準備する時間があり、今後の大会に備えられるという事実にモチベーションを得ている。」
またアンチェロッティは、GKの選択肢を全面的に入れ替えた大胆な決断についても説明し、こう語った。「我々はアリソンを非常によく分かっている。コパ・アメリカのような大会が来た時、もし彼が引き続きブラジル最高のGKであるなら、アリソンがプレーする。だが今は、より若い選手たちを優先しなければならない。」
ベテラン選手を若手の導き役として維持へ
年長選手に対する容赦ない整理を進める一方で、アンチェロッティ監督は経験豊富なスターの一部を残した。レアル・マドリーのFWヴィニシウス・ジュニオールとバルセロナのウインガー、ラフィーニャは、ワールドカップ欠場から復帰するチェルシーのジョアン・ペドロとともに攻撃陣をけん引する見通しだ。パリ・サンジェルマン主将のマルキーニョス、そして新たにアーセナルへ加入したブルーノ・ギマランイスも、重要なリーダーシップをもたらす存在として引き続き名を連ねている。
「この方向転換を進めるために、私は彼らを選んだ」とアンチェロッティ監督は説明した。「彼らは将来にとって極めて重要であり、若い選手たちの成長も助けてくれる。ひとつ確かなのは、34歳や35歳の選手は未来ではなく現在だということだ。その年齢の選手が主要大会でプレーする準備ができているなら、代表メンバーに入ることになる」
- AFP
新たな顔ぶれのチームに歴史的な親善試合が待つ
新たな顔ぶれとなったブラジル代表は、まずオーストラリアへ遠征し、2試合の親善試合に臨む。9月25日にタウンズビルでオーストラリア代表と対戦し、その4日後にブリスベンで再戦する。その後、セレソンは10月3日にコルカタへ向かい、歴史を作ることになる。5度のワールドカップ優勝を誇る同国代表にとって、これがインドでの史上初の試合となる。インドは、ブラジルが何百万人もの熱狂的なサポーターを持つ国でもある。
ブラジル代表メンバー:
GK：ウーゴ・ソウザ、ペドロ・モリスコ、オタビオ
DF：アルトゥール・ジアス、ウェズレイ、マルキーニョス、ガブリエウ・マガリャンイス、ドウグラス・サントス、ジャイル、マテウジーニョ、マウリオ・ジュニオール、ヴィトール・レイス
MF：ブルーノ・ギマランイス、アンドレイ・サントス、ダニーロ・サントス、ドウガルス・ルイス、ブレーノ・ビドン、ガブリエウ・ボンテンポ
FW：エンドリッキ、ジョアン・ペドロ、エステバン、ペドロ、ハフィーニャ、ラヤン、サムエウ・リーノ、ヴィニシウス・ジュニオール
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