アンチェロッティ監督は、悲惨なワールドカップの戦いを受け、ブラジル代表の全面的な再建に着手した。イタリア人指揮官は、オーストラリア代表とインド代表との今後の親善試合に向け、非常に若い陣容のメンバーを選出している。

招集メンバーからは複数の大物選手が外れたが、とりわけ注目されるのはリバプールのGKアリソンの落選である。ベテランMFカゼミーロとファビーニョも選外となり、ネイマールも最近の代表引退を受けて不在となっている。

今回のメンバー選考は、ブラジルがノルウェーに衝撃的なラウンド16敗退を喫した後にアンチェロッティ監督が約束していた内容を実行に移したものだ。同監督は2030年ワールドカップに向けた新たな中核を築くことを目指し、2028年五輪の出場資格を持つ選手たちに明確に照準を合わせた。