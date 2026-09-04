レアル・マドリー前監督のカルロ・アンチェロッティが、バルデベバスでのトップチーム練習を前に、レアル・マドリー・シティに特別な形で戻ってきた。現在はブラジル代表を率いる同監督が、かつての職場を訪れ、ジョゼ・モウリーニョ監督とそのコーチングスタッフ、そして以前指導した複数の選手たちにあいさつした。

このサプライズ訪問はトレーニング施設で印象的なひとときを生み、アンチェロッティはレアル・マドリーTVに対し、クラブおよび現指揮官との継続する関係について直接語る時間も取った。

アンチェロッティは、スペインの名門の指揮官としてモウリーニョが戻ってきたことへの大きな喜びを示し、このポルトガル人指揮官が成功したシーズンを送ると後押しした。







