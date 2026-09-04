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翻訳者：
カルロ・アンチェロッティがレアル・マドリーを訪問 ブラジル代表指揮官、バルデベバスでジョゼ・モウリーニョを支持
アンチェロッティがレアル・マドリー・シティに復帰
レアル・マドリー前監督のカルロ・アンチェロッティが、バルデベバスでのトップチーム練習を前に、レアル・マドリー・シティに特別な形で戻ってきた。現在はブラジル代表を率いる同監督が、かつての職場を訪れ、ジョゼ・モウリーニョ監督とそのコーチングスタッフ、そして以前指導した複数の選手たちにあいさつした。
このサプライズ訪問はトレーニング施設で印象的なひとときを生み、アンチェロッティはレアル・マドリーTVに対し、クラブおよび現指揮官との継続する関係について直接語る時間も取った。
アンチェロッティは、スペインの名門の指揮官としてモウリーニョが戻ってきたことへの大きな喜びを示し、このポルトガル人指揮官が成功したシーズンを送ると後押しした。
- AFP
アンチェロッティ、モウリーニョの成功に太鼓判
アンチェロッティは、モウリーニョとの長年にわたる友情と、指導者としての敬意を強調し、2人が定期的に連絡を取り合い、戦術的な見解を交換していると説明した。
アンチェロッティは『レアル・マドリーTV』に対し、「私たちの関係はとても良好で、長い間続いている。私たちはよくアイデアやメッセージをやり取りしている。彼がここにいることをうれしく思う。彼はレアル・マドリーのような偉大なクラブを楽しむことができるし、そのクラブを彼は非常によく知っている。きっとうまくやるはずだ」と語った。
さらにアンチェロッティは、「ジョゼは偉大な監督であり、ここで素晴らしい仕事をするはずだと確信している。最初の試合では少し苦しんだが、2試合目では徐々にチームのプレーが良くなり、レアル・ソシエダ戦では際立っていた」と付け加えた。
遊牧の王者たちに共有される遺産
この再会は、現代サッカー界で最も多くのタイトルを獲得してきた2人の指揮官の特別な絆を改めて浮き彫りにした。アンチェロッティは2013年、サンティアゴ・ベルナベウでモウリーニョの正式な後任に就任。モウリーニョが残した競争力あるスカッドの土台を築き上げ、就任初年度にクラブにとって歴史的な10度目のチャンピオンズリーグ優勝、「ラ・デシマ」をもたらしたことで広く知られている。
両指揮官は、多言語を操るサッカー界の流浪人として、驚くほど似通ったキャリアを歩んできた。アンチェロッティは欧州5大リーグすべてで指揮を執り、モウリーニョはポルトガルとトルコでの指揮を含め、欧州の3つのトップリーグで監督を務めてきた。
さらに両監督は、ともにセリエA、レアル・マドリーでのラ・リーガ、そしてチェルシーでのプレミアリーグでリーグタイトルを獲得している。
- Cordon Press/Miguelez Sports
重要な試合がレアル・マドリーを待ち受ける
アンチェロッティは、複数の戦線で日程が過密化する中、レアル・マドリーがシーズンの重要な局面に入ろうとしていると指摘した。
「これから重要な試合が始まる。ラ・リーガ、レアル・ベティス戦、そしてチャンピオンズリーグだ」とアンチェロッティは述べた。「チームは十分に準備できていると思う。新加入選手たちも大きく貢献しており、レアル・マドリーにとって素晴らしいシーズンになると確信している」
モウリーニョのチームは今後、ヨーロッパでの戦いを開始する前に、次のリーグ戦となるレアル・ベティス戦に向けてバルデベバスで最終調整を行う。
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