Getty Images Sport
翻訳者：
カルロ・アンチェロッティがチャンピオンズリーグの優勝候補を挙げたが、アーセナルは含まれなかった。
準決勝に進出したアーセナルだが、冷遇された。
ミケル・アルテタ率いるアーセナルはスポルティングCPとの0-0の引き分けで準決勝に進出し、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードと対戦する。アトレティコはバルセロナを合計3-2で下して進出した。多くのブックメーカーはアーセナルを優勝候補の1角とするが、アンチェロッティは北ロンドンのチームが優勝できるか懐疑的だ。
多くの伝統的強豪が苦戦している現状に触れ、同紙の取材にこう語った。「チャンピオンズリーグはレアル・マドリードやバルセロナ、マンチェスター・シティが敗退しても、成長できる大会だ」
- AFP
PSGの欧州制覇に期待が高まる
アンチェロッティ監督はパリ・サンジェルマンがチャンピオンズリーグの王座を守るとしている。PSGはリヴァプール戦を2試合合計4-0で制し、ベスト4に進出した。バイエルン・ミュンヘンは7得点が奪われた激戦の末にレアル・マドリードを破り、準決勝でPSGと対戦する。 序盤の遅れを取り戻したルイス・エンリケ率いるチームは、絶好のタイミングで調子を上げている。アンチェロッティは残る強豪を認めつつも、「トロフィーはパルク・デ・プランスに残る」と断言。優勝候補を問われると、「パリ・サンジェルマンだ」と語った。
アンチェロッティが守備の質を批判
アンチェロッティは準々決勝を振り返り、欧州トップクラブの守備が甘くなっていると感じると語った。「アトレティコ対バルセロナやバイエルン対レアルのような高得点試合はファンにスリルを与えたが、得点が多いということはミスも多いということだ」 「だが、ゴールが多すぎるということは、GKやDFのミスも多すぎるということだ。ハイプレスやマンツーマンには常にリスクが付きもので、試合は一瞬で傾く。バックラインのビルドアップも完璧でなければならない。わずかな気の緩みが、すぐに代償となるからだ」
- AFP
イタリアの象徴が世界的に注目されている
欧州のクラブサッカーも注視するが、アンチェロッティの当面の最優先事項は2026年ワールドカップへ向かうブラジル代表だ。最終調整の合間に国際サッカーの動向を分析し、彼は世界最高基準としてフランスを挙げた。彼は「レ・ブルー（フランス代表）」が常に世界最強のチームを生み出すシステムを確立していると確信している。
「ヨーロッパの各クラブに散らばる最高の選手たちをまとめ、一体となって世界最高の代表チームを作っている。そこには『フランス流』がある」とアンチェロッティは語った。