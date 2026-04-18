カルロ・アンチェロッティがチャンピオンズリーグの優勝候補を挙げたが、アーセナルは含まれなかった。

欧州のクラブサッカーも注視するが、アンチェロッティの当面の最優先事項は2026年ワールドカップへ向かうブラジル代表だ。最終調整の合間に国際サッカーの動向を分析し、彼は世界最高基準としてフランスを挙げた。彼は「レ・ブルー（フランス代表）」が常に世界最強のチームを生み出すシステムを確立していると確信している。

「ヨーロッパの各クラブに散らばる最高の選手たちをまとめ、一体となって世界最高の代表チームを作っている。そこには『フランス流』がある」とアンチェロッティは語った。