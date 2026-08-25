マンチェスター・ユナイテッドは、バレバの獲得を初期費用6500万ポンド、さらに出来高で500万ポンドが加わる条件で完了した。22歳の同選手は5年契約にサインしており、さらに12カ月延長のオプションも含まれている。

MFは土曜日にメディカルチェックを完了。その間、新たなチームメートたちはプレミアリーグ開幕戦でハル・シティに敵地で0-2の敗戦を喫していた。マンチェスター・ユナイテッドは以前から同選手を高く評価しており、今回の新戦力加入によって、すでにアンドレイ・サントスとユーリ・ティーレマンスの加入が決まっていた中盤刷新が完了した。