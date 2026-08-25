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カルロス・バレバ、マンチェスター・ユナイテッド加入の理由を説明 7000万ポンドの移籍が正式決定
強い意思を示す大型メッセージ
マンチェスター・ユナイテッドは、バレバの獲得を初期費用6500万ポンド、さらに出来高で500万ポンドが加わる条件で完了した。22歳の同選手は5年契約にサインしており、さらに12カ月延長のオプションも含まれている。
MFは土曜日にメディカルチェックを完了。その間、新たなチームメートたちはプレミアリーグ開幕戦でハル・シティに敵地で0-2の敗戦を喫していた。マンチェスター・ユナイテッドは以前から同選手を高く評価しており、今回の新戦力加入によって、すでにアンドレイ・サントスとユーリ・ティーレマンスの加入が決まっていた中盤刷新が完了した。
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キャリックが勝敗を分ける存在であることを証明
クラブ公式サイトの取材に応じたバレバは、キャリックの下でプレーできる可能性が、自身の決断において大きな要因だったと明かした。「夢見ていたクラブに加入できて、信じられない気持ちだ」と語った。
「マイケル・キャリックと一緒に仕事をするのが待ちきれない。彼の経験とサッカーに関する知識は、自分が最高レベルに到達するために助けてくれる完璧な監督だ。クラブにいる全員の野心は非常に明確で、未来はとても楽しみだし、その成功をともにつかみ取る上で自分の役割を果たす決意だ」
ウィルコックス、完璧な補強を称賛
オールド・トラッフォードでフットボールディレクターを務めるジェイソン・ウィルコックスは、この移籍成立について見解を示した。「プレミアリーグでの実績が証明されている、確かなキャリアを持つA代表選手を新たに加えることで、中盤をさらに強化できたことを大変うれしく思う」とウィルコックスは説明した。
「マンチェスター・ユナイテッド加入に向けたカルロスの強い決意、そして共通の目標を達成できるという彼の確信は、複数の大会で戦えるダイナミックで魅力的なチーム作りを進める私たちにとって、彼が完璧な補強であることを意味している」ブライトンは日曜日、アストン・ビラに勝利した試合で、この選手を試合メンバーから外していた。
- AFP
新戦力の次なるステップは？
今後を見据えると、マンチェスター・ユナイテッドは今季初勝利を目指す中で、新戦力を即座にチームへ組み込みたい考えだ。バレバは今週土曜日、オールド・トラッフォードでイプスウィッチ・タウンを迎える一戦で、待望のクラブデビューを果たす見込みとなっている。ファンは、彼が中盤の長年の課題を解決できるかどうかに大きな期待を寄せている。
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