8月にブライトンから7000万ポンド（9300万ドル）で移籍した22歳MFは、金曜日にキャリントンで行われた非公開試合でピッチに立った。バレバは、同じくINEOS傘下のローザンヌ・スポルト戦に先発し、『ESPN』によれば、ハリー・マグワイアやマテウス・クーニャといった主力組とともに貴重な出場時間を得た。

この実戦は、マンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着て臨んだ非公式戦での初出場となった。この選手は、ブライトンでのプレシーズン中に最初に負った足首の問題により、これまで公式戦には出場できていなかった。代表ウインドー前のフラム戦で1-1の引き分けとなった試合ではベンチ入りメンバーに名を連ねていたものの、途中出場で起用されることはなかった。



