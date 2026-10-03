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カルロス・バレバがついにマンチェスター・ユナイテッドを屈服させる。非公開の親善試合で、マイケル・キャリックは代表ウィーク中に深刻化する負傷危機に直面した。
キャリントンでの非公開練習試合
8月にブライトンから7000万ポンド（9300万ドル）で移籍した22歳MFは、金曜日にキャリントンで行われた非公開試合でピッチに立った。バレバは、同じくINEOS傘下のローザンヌ・スポルト戦に先発し、『ESPN』によれば、ハリー・マグワイアやマテウス・クーニャといった主力組とともに貴重な出場時間を得た。
この実戦は、マンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着て臨んだ非公式戦での初出場となった。この選手は、ブライトンでのプレシーズン中に最初に負った足首の問題により、これまで公式戦には出場できていなかった。代表ウインドー前のフラム戦で1-1の引き分けとなった試合ではベンチ入りメンバーに名を連ねていたものの、途中出場で起用されることはなかった。
- AFP
キャリックのコンディション最新情報
非公開の親善試合を前に、ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、今夏の目玉補強が舞台裏で懸命に取り組んでいるとサポーターに保証した。クラブの公式メディアに対し、キャリック監督は新戦力のMFについて、長引く負傷から「できるだけ早く復帰しようとしている」と明かした。
一方、ユナイテッドの他の主力選手に関する最新情報も各国代表キャンプから少しずつ届いている。ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は最近、ブルーノ・フェルナンデスを巡る不安について言及し、このプレーメーカーのアクシデントを「複雑な」すねの問題と表現した。ユナイテッドにとって幸いなことに、フェルナンデスはこの問題を乗り越え、デンマークに4-2で勝利した一戦でポルトガル代表の先発に復帰した。
深刻化する負傷者問題
バレバの成長は、現在深刻な戦力不足への対応を迫られているキャリックにとって、数少ない明るい材料となっている。ヌサイル・マズラウィは今週初め、モロッコ代表のレソト戦となったアフリカネーションズカップの試合で足を引きずって途中交代し、オールド・トラッフォードの負傷者リストに新たに加わった。DFは68分のタックル後に着地を誤り、目に見えて苦痛を示しながら、すぐにベンチへ交代を要求した。
この痛手により、このマンチェスターのクラブにとっては、ただでさえ苛立たしい代表ウィークがさらに厳しいものとなった。マーカス・ラッシュフォードとコビー・メイヌーは、それぞれの問題をケアするため、ともにイングランド代表から離脱した。一方で、アマド・ディアロ、ベンヤミン・セスコ、パトリック・ドルグはいずれも新たなコンディション面の不安を抱えており、キャリックの戦術的な選択肢を大きく狭めている。
- Action Plus
トッテナム戦が迫る
マンチェスター・ユナイテッドのメディカルスタッフは、国内リーグ再開前に負傷者リストを解消するため、フル稼働を強いられることになりそうだ。ユナイテッドは10月10日、オールド・トラッフォードでトッテナムを迎える重要な一戦に臨む。
キャリックは、この大一番で主力を起用できることを切望しているはずだ。バレバが親善試合で負傷せず、さらにコンディションを高めていけば、7000万ポンドの男がついに北ロンドンのクラブ戦で、待望の公式戦デビューを果たす可能性がある。
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