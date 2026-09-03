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翻訳者：
カルロス・ケイロス、辞任からわずか数週間でガーナ代表監督に電撃復帰へ
ケイロスの衝撃的な復帰
ケイロスが、再任され、ガーナ代表の監督に復帰した。辞任から2カ月足らずでの再登板となる。73歳の同監督は、ガーナ代表のワールドカップでの戦いを終えた後の7月に辞任し、代表チームとの旅路を終えると表明していた。
最初の任期は3カ月にも満たなかった。4月に解任されたオットー・アッドに代わって当初就任していたためである。しかし、このベテラン指揮官は今回、素早く予想外の形でベンチへ戻ることになった。
GFA、テクニカル面の専門性を支持
ガーナサッカー協会（GFA）は木曜日、ケイロスが新たな指揮官としての任務に就くことで合意したと発表した。統括団体は、短い不透明な時期を経た後、チームを前進させる彼の能力に全面的な信頼を示した。
「ガーナサッカー協会（GFA）は、カルロス・ケイロスをブラックスターズの指揮官として、チームの次の段階の計画に向けて任命することで合意に達したことを喜んで発表する」と、公式声明は伝えた。
「GFAは、ケイロスの豊富な国際経験、技術的専門性、そしてブラックスターズに関する知識により、彼がこの次の章へとチームを導くうえで非常に適任だと考えている。
「新たな任務とブラックスターズの今後の計画に関する詳細は追って発表される。GFAとケイロス監督は、国際舞台でガーナにとって成功する新たな段階を築くことに焦点を当てていく」
真の国際舞台のベテラン
ガーナは、ケイロスが長い指導者キャリアの中で率いた9つ目の代表チームとなる。これまでには直近3大会のワールドカップ本大会でイランを指揮し、2010年大会ではポルトガルをベスト16に導いた。
そのほか、南アフリカ、アラブ首長国連邦、コロンビア、エジプト、カタール、オマーンも率いてきた。ガーナでの最初の短期間の指揮では、グループステージでパナマに1-0の劇的勝利を収め、これは後半アディショナルタイムのカレブ・イレンキイのゴールによるものだった。続いてイングランドとはスコアレスドロー、クロアチアには1-2で敗れた。
クラブレベルでは、ケイロスはマンチェスター・ユナイテッドでサー・アレックス・ファーガソンの信頼厚いアシスタントを務めたことで広く知られ、プレミアリーグ3度制覇と2008年のチャンピオンズリーグ優勝に貢献した。さらに2003-04シーズンには、レアル・マドリーで注目を集める形で監督を務めた。
- AFP
すぐに復帰へ
ケイロスがタッチライン際での職務に復帰するまで、長く待つ必要はない。ガーナサッカー協会（GFA）は、新たな指揮官としての任期が今月の国際Aマッチウィンドー中に正式に始まると確認した。ガーナ代表は、ワールドカップ敗退後に再集結する中で、73歳の戦術哲学を迅速に再びチームに浸透させることを目指す。ケイロスは今後、チームを安定させ、今後の試合に向けた強固な土台を築く役割を担う。
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