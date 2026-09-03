ガーナサッカー協会（GFA）は木曜日、ケイロスが新たな指揮官としての任務に就くことで合意したと発表した。統括団体は、短い不透明な時期を経た後、チームを前進させる彼の能力に全面的な信頼を示した。

「ガーナサッカー協会（GFA）は、カルロス・ケイロスをブラックスターズの指揮官として、チームの次の段階の計画に向けて任命することで合意に達したことを喜んで発表する」と、公式声明は伝えた。

「GFAは、ケイロスの豊富な国際経験、技術的専門性、そしてブラックスターズに関する知識により、彼がこの次の章へとチームを導くうえで非常に適任だと考えている。

「新たな任務とブラックスターズの今後の計画に関する詳細は追って発表される。GFAとケイロス監督は、国際舞台でガーナにとって成功する新たな段階を築くことに焦点を当てていく」







