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カルム・マクファーレンがFAカップ決勝敗退後にシャビ・アロンソから届いたメッセージを公開。チェルシーのロッカールームは新監督の就任を「心待ちにしている」。
チェルシーに新時代が幕を開ける
ウェンブリーでのFAカップ決勝でマンチェスター・シティに0-1で敗れた直後、アロンソがチェルシーと4年契約に合意と報じられた。正式就任は7月以降だが、暫定監督マクファーレンはすでに本人と連絡を取っている。
マクファーレンは火曜日に迫るトッテナム戦前、取材にこう語った。「まだ話していないが、日曜に彼から決勝戦についての短いメッセージを受け取った」
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楽屋での反応
波乱のシーズンを過ごすチームに、元リヴァプール・レアル・マドリードMFの就任が希望をもたらした。マクファーレンは「選手たちは、このスペイン人監督の戦術と名声に期待している」と語った。
具体的な選手たちの反応について問われると、マクファーレンは「全員が興奮している。彼は優れた監督で、選手としても多くのタイトルを獲得した。皆が彼を尊敬し、大きな期待をしている」と語った。
困難の中でも優秀な人材を集める
今シーズン、チェルシーは例年ほどの好結果を残せなかった。それでも世界屈指の監督を獲得できたことは、クラブの地位を再証明した。マクファーレン氏は、現在のチームが持つ高い質が新監督を惹きつけたと語る。新監督には、その潜在能力を安定した結果につなげる使命が課せられる。
マクファーレンは「アロンソの就任は本当に興奮するニュースだ。彼は才能豊かで実績もある」と語った。 クラブにとって本当に嬉しいことです。皆、彼と仕事ができることを楽しみにしています。驚きではありません。ここは巨大なクラブですから。魅力的な選手たちが集まるでしょう。今シーズンは残念でしたが、時折、我々の持つクオリティを示しました。そう、ここは常にトップクラスの選手や監督を引き寄せるクラブです。」
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臨時職員にとっての最後のハードル
今夏にアロンソ体制が正式に始動する前に、チェルシーはマクファーレン監督の下で残り2試合に臨む。火曜日の夜にはスタンフォード・ブリッジでトッテナムと、最終日にはスタジアム・オブ・ライトでサンダーランドと対戦する。