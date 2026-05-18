カルム・マクファーレンがFAカップ決勝敗退後にシャビ・アロンソから届いたメッセージを公開。チェルシーのロッカールームは新監督の就任を「心待ちにしている」。

今シーズン、チェルシーは例年ほどの好結果を残せなかった。それでも世界屈指の監督を獲得できたことは、クラブの地位を再証明した。マクファーレン氏は、現在のチームが持つ高い質が新監督を惹きつけたと語る。新監督には、その潜在能力を安定した結果につなげる使命が課せられる。

マクファーレンは「アロンソの就任は本当に興奮するニュースだ。彼は才能豊かで実績もある」と語った。 クラブにとって本当に嬉しいことです。皆、彼と仕事ができることを楽しみにしています。驚きではありません。ここは巨大なクラブですから。魅力的な選手たちが集まるでしょう。今シーズンは残念でしたが、時折、我々の持つクオリティを示しました。そう、ここは常にトップクラスの選手や監督を引き寄せるクラブです。」