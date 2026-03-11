ここ数週間、ハカン・チャルハノグルがシーズン終了後にインテルを退団する可能性について、噂がますます強まっている。長年にわたり活躍してきたトルコ人MFは、イタリアでのキャリアに終止符を打つかもしれない。母国への復帰が頻繁に噂されており、ガラタサライが注目している。 インテルとの契約は2027年6月に満了となるが、ここ数ヶ月、契約更新に関する話し合いを開始するための接触が予定されていたものの、両者は一度も話し合いを行っていない。契約期間が残り1年半となったため、クラブは1年後に無償で彼を失うリスクを回避するため、今夏にチャルハノグルを放出する方向で検討している可能性がある。
Calciomercato/Getty
翻訳者：
カルハノグルが夏にインテルを去る可能性がある理由：彼を獲得したいクラブと、インテルが彼の代わりとして獲得できる選手
カルハノグルはどこへ行くのか
一方では、クラブが収益化を図りたいという意向があり、他方では、いずれトルコに戻りたいという願望を隠さなかった選手の意思がある。昨夏、ガラタサライは32歳になったこのミッドフィルダーに対して具体的なオファーを持ってミラノを訪れたが、その提案はインテルにとって低すぎると判断され、検討すらされなかった。 背景には、高額のオファーを出す用意のあるアラブのクラブからの関心の可能性がある。サウジ・プロリーグは常にヨーロッパの移籍市場の動きを注視しており、カルハノグルは複数のチームにとって魅力的な選手となり得る。
カルハノグルの代役としてインテルを獲得できるのは誰か
ここ数年、インテルでは、ほぼすべてがチャルハノグルを中心に回っている。彼と他の10人の選手たち、そして彼が不在のとき（最近のように）その不在は少なからず重くのしかかる。 彼が去る場合、ネラッズーリは明らかに後継者、つまり彼のレベルに匹敵し、試合をコントロールし、中盤を統率できるプレイメーカーを獲得するだろう。負傷前はニコロ・ロヴェッラが注目されていたが、今シーズンはほとんど出場機会がなく、移籍市場の注目はもはやラツィオの2001年生まれの選手には向けられていない。 夏にはローマのマヌ・コネの獲得が試みられたが、夏のリストにはバイエルン・ミュンヘンをフリーで退団するレオン・ゴレツカが名を連ね、ブルージュからはアレクサンダル・スタンコヴィッチが復帰する可能性がある。インテルは彼に対して2300万ユーロ（2027年夏には2500万ユーロに上昇）の買い戻し権を持っている。 内部での解決策はピオトル・ジエリンスキだが、カルハノグルが不在の今シーズンは、あくまで一時的な措置に過ぎないという見方が強い。
広告