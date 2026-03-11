ここ数年、インテルでは、ほぼすべてがチャルハノグルを中心に回っている。彼と他の10人の選手たち、そして彼が不在のとき（最近のように）その不在は少なからず重くのしかかる。 彼が去る場合、ネラッズーリは明らかに後継者、つまり彼のレベルに匹敵し、試合をコントロールし、中盤を統率できるプレイメーカーを獲得するだろう。負傷前はニコロ・ロヴェッラが注目されていたが、今シーズンはほとんど出場機会がなく、移籍市場の注目はもはやラツィオの2001年生まれの選手には向けられていない。 夏にはローマのマヌ・コネの獲得が試みられたが、夏のリストにはバイエルン・ミュンヘンをフリーで退団するレオン・ゴレツカが名を連ね、ブルージュからはアレクサンダル・スタンコヴィッチが復帰する可能性がある。インテルは彼に対して2300万ユーロ（2027年夏には2500万ユーロに上昇）の買い戻し権を持っている。 内部での解決策はピオトル・ジエリンスキだが、カルハノグルが不在の今シーズンは、あくまで一時的な措置に過ぎないという見方が強い。