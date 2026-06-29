ユヴェントスの新CEO兼GMジョヴァンニ・カルネヴァリ氏は、リミニのミックスゾーンで移籍市場について語った。 「ユヴェントスでの心境？ 感動と責任が入り混じる。やるべきことは山積みで、重要な仕事を正しい方法で進め、ミスを避けたい」。
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カルネヴァーリ氏：「ヴラホヴィッチとは一度も話していない。コロ・ムアニとGKが最優先。ディブとムハレモヴィッチも高評価。ルクミ？ あの金額では無理だ」
コロ・ムアニとゴールキーパー
「コロ・ムアニとGKはユヴェントスの補強候補だ。2人は重要だが、まだ不十分。慎重に進める必要がある。今は条件が厳しく、ミスは許されない。コロ・ムアニは候補の一人。PSGとも関係修復中だ。条件は双方にとって妥当でなければならない。交渉は簡単ではない。 それでも我々の目標は明確だ」。
ディブとヴィカリオ
「ディブ・マルティネスをゴールキーパーに？ アルゼンチン代表の正守護神であり、価値と経験は十分だ。彼も候補だが、他にも複数の選手を検討している。ヴィカーリオもその一人だ。ただし、今すぐ契約を急ぐ必要はない。時間をかけて、ユヴェントスにふさわしく、かつ加入を望む選手を選ぶつもりだ」。
ミレッティ
「ミレッティのボローニャ移籍は、さまざまな理由で難しい。私たちは彼の価値を信じており、放出する条件も整っていない。現時点で放出する必要はない。」
ルクミ
「契約解除金は2800万。重要な選手で注目に値するが、この条件では話にならない」。
ヴラホヴィッチ
「私は彼と直接話したことはない。今は可能性がなくても、明日にはあるかもしれない。今は視野に入っていないが、重要な選手だ。」
ムハレモヴィッチ
「私はこの選手をよく知っている。価値も将来性も高い。要求条件は考慮が必要だが、権利の50％は我々が持つ。可能性を模索し、動向を注視する。ユヴェントスにとって興味深い存在になるかもしれない」。