カルネヴァーリ氏：「ヴラホヴィッチとは一度も話していない。コロ・ムアニとGKが最優先。ディブとムハレモヴィッチも高評価。ルクミ？ あの金額では無理だ」

「コロ・ムアニとGKはユヴェントスの補強候補だ。2人は重要だが、まだ不十分。慎重に進める必要がある。今は条件が厳しく、ミスは許されない。コロ・ムアニは候補の一人。PSGとも関係修復中だ。条件は双方にとって妥当でなければならない。交渉は簡単ではない。 それでも我々の目標は明確だ」。







