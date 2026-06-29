カルネヴァーリ氏：「ヴラホヴィッチとは一度も話していない。コロ・ムアニとGKが最優先。ディブとムハレモヴィッチも高く評価している。ルクミ？ あの金額では無理だ」

ユヴェントスの新CEO兼GMに就任したジョヴァンニ・カルネヴァリ氏は、リミニのミックスゾーンで移籍市場について語った。 「ユヴェントスでの心境は？ さまざまな感情が交錯しています。感動もありますが、大きな責任も感じます。やることが山積みで、重要な仕事を正確に進める必要があります。ミスは許されません」。











