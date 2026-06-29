ユヴェントスの新CEO兼GMに就任したジョヴァンニ・カルネヴァリ氏は、リミニのミックスゾーンで移籍市場について語った。 「ユヴェントスでの心境は？ さまざまな感情が交錯しています。感動もありますが、大きな責任も感じます。やることが山積みで、重要な仕事を正確に進める必要があります。ミスは許されません」。
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カルネヴァーリ氏：「ヴラホヴィッチとは一度も話していない。コロ・ムアニとGKが最優先。ディブとムハレモヴィッチも高く評価している。ルクミ？ あの金額では無理だ」
コロ・ムアニとゴールキーパー
「コロ・ムアニとGKはユヴェントスの補強候補だ。2人は重要だが、まだ不十分。慎重に進める必要がある。今は条件が厳しく、ミスは許されない。コロ・ムアニは候補の一人。PSGとも関係修復を図っている。条件が合えば、だが交渉は簡単ではない。 それでも我々の目標は明確だ」。
ディブとヴィカリオ
「ディブ・マルティネスをゴールキーパーに？ アルゼンチン代表の正守護神で、価値と経験は十分だ。彼も候補だが、他にも複数のタイプを検討している。ヴィカリオも含まれるが、有望な若手もいる。今すぐ契約する必要はない。時間をかけて、ユヴェントスに合い、ユヴェントスでプレーしたい選手を見つける」。
ミレッティ
「ミレッティのボローニャ移籍は、さまざまな理由で難しい。彼は価値があると思っており、放出の条件も整っていない。今、放出すべきではない。」
ルクミ
「契約解除金は2800万。重要な選手で注目に値するが、この条件では話にならない」。
ヴラホヴィッチ
「私は彼と直接話したことはない。今は可能性がなくても、明日にはあるかもしれない。今は視野に入っていないが、重要な選手だ。」
ムハレモヴィッチ
「私はこの選手をよく知っている。価値も将来性も理解している。要求条件は考慮が必要だが、権利の50％は我々が持つ。可能性を模索し、動向を注視する。ユヴェントスにとって興味深い存在になるかもしれない」。