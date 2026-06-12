ダミアン・コモリより悪い結果を出すのは難しい。しかし1年前、彼が就任したときも「ジュントリより悪い結果はない」と言われた。それでもコモリはそれをやってのけた。ユヴェントスは2011年以来初めてチャンピオンズリーグ出場権を逃した（2023年の失格は事務手続きによるため対象外）。 次はジョヴァンニ・カルネヴァリの番だ。2021年以降、パラティチ、アリヴァベーネ、ケルビーニ、スカナヴィーノ、ジュントーリ、コモリ、モデスト、オットリーニ、キエッリーニと短期間で幹部が入れ替わり、フェレーロ会長も加わって混乱が続く中、ジョン・エルカンが最後に白羽の矢を立てたのが彼だ。 カルネヴァリにとって、ユヴェントスの再建は容易ではない。さらに、インテル会長マロッタの影からも脱却し、新CEOとして独自のイメージを確立しなければならない。
翻訳者：
カルネヴァーリは今、マロッタと対決する。コモッリより悪い結果にはならないだろう。
コモッリ、大惨事
ユヴェントスでのコモリの在任期間は1年と1週間だったが、惨憺たるものだった。 スポーツ面での失敗にとどまらず、移籍市場ではオペンダ、ダビド、ゼグロヴァといった高価ながら不振な選手を獲得し、ヴラホヴィッチの契約更新交渉も不調に終わった。監督選びでも迷走した。 トゥドルを評価せずに再任し、コンテとガスペリーニには断られた。その後、トゥドルを解任してキエッリーニが推すスパレッティを招聘したが、相性は良くなかった。 さらに今夏の移籍市場でもアリソン、ベルナルド・シルバの獲得失敗、ソルロートとの交渉長期化、放出策の不在が続き、エルカン会長にとって「最後の一押し」となった。
カルネヴァーリの学位
注目されるのがカルネヴァリだ。2014年以降、サッスオーロをイタリアサッカー界の確固たる存在に育てた。政治、スポーツ、移籍市場、スカウティングまでイタリアサッカーを熟知する。1980年代、モンツァでマロッタと共に働いた頃からキャリアを積んできた。 若々しい外見ながら65歳（11月誕生日）であり、経験豊富な幹部だ。サッスオーロで成果を上げたものの、期待とプレッシャーが大きいユヴェントスでの仕事は別物となる。 長年の研鑽が結実した彼にとって、ユヴェントスは集大成の舞台だ。彼は「古き良き貴婦人」を再び勝利へ導き、その重責にふさわしい活躍が求められる。就任時に語った言葉も方向性を示している。「クラブの歴史とビアンコネリのサポーターの野心を尊重しつつ、ユヴェントスが国内および国際舞台でますます主役となるよう尽力する」。
マロッタへの挑戦
サポーターの間では、カルネヴァリはサッスオーロの象徴だ。サッスオーロは、マロッタ率いるユヴェントスやインテルから「スキャンソーロ」とからかわれてきた。セリエAの争いでは、ユヴェントスとインテルはほぼ常に同じ立場であり、それは今後も変わらないだろう。 だがイメージの面では、ピッチ上や移籍市場での両チームのライバル関係を踏まえ、カルネヴァーリはマロッタと距離を置く必要がある。たとえば、移籍市場でインテルと争奪戦を繰り広げることも一案だ。