カルネヴァーリは今、マロッタと対決する。コモッリより悪い結果にはならないだろう。

注目されるのがカルネヴァリだ。2014年以降、サッスオーロをイタリアサッカー界の確固たる存在に育てた。政治、スポーツ、移籍市場、スカウティングまでイタリアサッカーを熟知する。1980年代、モンツァでマロッタと共に働いた頃からキャリアを積んできた。 若々しい外見ながら65歳（11月誕生日）であり、経験豊富な幹部だ。サッスオーロで成果を上げたものの、期待とプレッシャーが大きいユヴェントスでの仕事は別物となる。 長年の研鑽が結実した彼にとって、ユヴェントスは集大成の舞台だ。彼は「古き良き貴婦人」を再び勝利へ導き、その重責にふさわしい活躍が求められる。就任時に語った言葉も方向性を示している。「クラブの歴史とビアンコネリのサポーターの野心を尊重しつつ、ユヴェントスが国内および国際舞台でますます主役となるよう尽力する」。



