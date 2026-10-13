新たな報酬方針は、2026年6月12日に最高経営責任者（CEO）兼ゼネラルマネージャーに任命されたジョヴァンニ・カルネヴァーリ、および2026年7月7日から2027-28シーズン終了まで男子スポーツ部門の運営と発展を担うチーフ・フットボール・オフィサーに就任したフレデリック・マッサーラとの契約を踏まえると、特に重要な意味を持つ。





カルネヴァーリとの契約では、年間固定報酬は税引き前で175万ユーロ。ゼネラルマネージャー職について2025-26年度の報酬方針で当初想定されていた100万ユーロを上回る。報告書によると、この金額は株主総会に承認を諮る2026-27年度の新たな報酬方針で、最高経営責任者兼ゼネラルマネージャーに設定された額と一致する。





これに加え、カルネヴァーリが2027年6月30日まで在任することを条件に、100万ユーロの特別賞与が支給される。支払いは2027年7月の予定で、一定の状況下ではユヴェントスが賞与の返還を求められる条項も設けられている。 一方、マッサーラについては、報告書は個人の固定報酬額を明示していないが、税引き前で60万ユーロの一時金を支給するとしている。支払いは2026年11月30日までに一括で行われる。





また契約では、マッサーラが2026-27年度に受給資格を得る年間賞与がある場合、すでに受け取った特別賞与と最大60万ユーロまで相殺すると定めている。つまり、両者は合算されず、同じ金額が二重に支給されることはない。



