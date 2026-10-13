ユベントス幹部の給与の全容。カルチョ・エ・フィナンツァはサイトに掲載した記事で、2025/26年度の報酬額と2026/27年度のクラブの報酬方針を明らかにした。報酬体系には固定報酬、年次賞与、長期目標の達成に連動するインセンティブが含まれる。主要幹部の報酬の一部をクラブの経営・スポーツ面の成果に加え、株主価値の創出にも連動させる仕組みだ。
カルネヴァーリからマッサーラまで、ユベントス幹部全員の給与
カルネヴァーリとマッサーラの報酬
新たな報酬方針は、2026年6月12日に最高経営責任者（CEO）兼ゼネラルマネージャーに任命されたジョヴァンニ・カルネヴァーリ、および2026年7月7日から2027-28シーズン終了まで男子スポーツ部門の運営と発展を担うチーフ・フットボール・オフィサーに就任したフレデリック・マッサーラとの契約を踏まえると、特に重要な意味を持つ。
カルネヴァーリとの契約では、年間固定報酬は税引き前で175万ユーロ。ゼネラルマネージャー職について2025-26年度の報酬方針で当初想定されていた100万ユーロを上回る。報告書によると、この金額は株主総会に承認を諮る2026-27年度の新たな報酬方針で、最高経営責任者兼ゼネラルマネージャーに設定された額と一致する。
これに加え、カルネヴァーリが2027年6月30日まで在任することを条件に、100万ユーロの特別賞与が支給される。支払いは2027年7月の予定で、一定の状況下ではユヴェントスが賞与の返還を求められる条項も設けられている。 一方、マッサーラについては、報告書は個人の固定報酬額を明示していないが、税引き前で60万ユーロの一時金を支給するとしている。支払いは2026年11月30日までに一括で行われる。
また契約では、マッサーラが2026-27年度に受給資格を得る年間賞与がある場合、すでに受け取った特別賞与と最大60万ユーロまで相殺すると定めている。つまり、両者は合算されず、同じ金額が二重に支給されることはない。
フェレーロと他の幹部たち
金額は総支給額で、会計年度中に実際に在任した期間に対応する。必ずしも12カ月分の報酬に相当するものではない。
ジャンルカ・フェレーロ（会長）：41万6604ユーロ。内訳は会長職の報酬が40万ユーロ、金銭以外の給付が1万604ユーロ、J Medicalでの役職に対する報酬が6000ユーロ。
ジョヴァンニ・カルネヴァーリ（CEO兼ゼネラルマネジャー）：10万1778ユーロ。内訳は固定報酬が10万1643ユーロ、金銭以外の給付が135ユーロ。対象期間は2026年6月12日から30日まで。
ラウラ・カッピエッロ：6万8733ユーロ。内訳は取締役職の報酬が4万ユーロ、委員会への参加に対する報酬が2万8733ユーロ。
フィオランナ・ヴィットリア・ネグリ：6万8733ユーロ。内訳は取締役職の報酬が4万ユーロ、委員会への参加に対する報酬が2万8733ユーロ。
アントニオ・ベッローニ：4万2027ユーロ。内訳は取締役職の報酬が2万5863ユーロ、委員会への参加に対する報酬が1万6164ユーロ。
グイド・デ・ブール：3万8795ユーロ。内訳は取締役職の報酬が2万5863ユーロ、委員会への参加に対する報酬が1万2932ユーロ。
ディーヴァ・モリアーニ：3万2329ユーロ。内訳は取締役職の報酬が2万5863ユーロ、委員会への参加に対する報酬が6466ユーロ。
フランチェスコ・ガリーノ：2万5863ユーロ。全額が取締役職の報酬。
STIボーナスはどのような仕組みか
固定報酬に加え、ユヴェントスは成績に連動する年間報奨制度「ショート・ターム・インセンティブ（STI）」を設けている。クラブが優先事項に基づいて定めたシーズン中の目標を達成した場合、幹部が受け取れる金銭的なボーナスだ。
2026/27会計年度の制度では、経済面の成果、スポーツ面の成果、経営上の目標達成という3つの要素を考慮する。それぞれの比重は担当する職責によって異なる。ボーナス額は実際の達成状況に応じて、基準額の0％から150％まで変動する。最高経営責任者兼ゼネラルマネジャーの場合、基準額は年間の固定報酬総額の100％で、その他の経営上重要な役職に就く幹部の場合は50％となる。
カルネヴァーリの場合、固定給175万ユーロを踏まえると、目標を完全に達成した際の年間ボーナスは175万ユーロ、期待を上回る成果を挙げた際には最大262万5000ユーロに達する可能性がある。もちろん、これらは受け取りが保証された金額ではない。
LTIのボーナスの仕組み
年間ボーナスに加え、ユベントスが設けている第2のインセンティブ制度が、「長期インセンティブ（LTI）」だ。詳細はCalcio e Finanzaのサイトで。
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