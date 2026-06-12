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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

カルネヴァリは今、マロッタと対決しなければならない。コモリよりひどい結果にはならないだろう。

ユヴェントス
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Opinion

ユヴェントスで、惨憺たる結果に終わったコモリの後任としてカルネヴァリの時代が始まる。

ダミアン・コモリより悪い結果を出すのは難しい。しかし1年前、彼が就任したときも「ジュントリより悪い結果はない」と言われた。それでもコモリはそれをやってのけた。ユヴェントスは2011年以来初めてチャンピオンズリーグ出場権を逃した（2023年の除外は事務手続きによる）。 次はジョヴァンニ・カルネヴァリの番だ。2021年以降、パラティチ、アリヴァベーネ、ケルビーニ、スカナヴィーノ、ジュントーリ、コモリ、モデスト、オットリーニ、キエッリーニらが入れ替わり、フェレーロ会長も加わった混乱の末、ジョン・エルカンが最後に白羽の矢を立てたのが彼である。 カルネヴァリにとってユヴェントスの再建は容易ではない。さらに、インテル会長マロッタの影からも脱却し、新CEOとして独自のイメージを確立しなければならない

  • コモッリ、大惨事

    ユヴェントスでのコモリの在任期間は1年と1週間だったが、惨憺たるものだった。 スポーツ面での惨憺たる結果に加え、このフランス人幹部はあらゆる面で失敗した。移籍市場ではオペンダ、ダビド、ゼグロヴァなど高価ながら不振な選手を獲得し、ヴラホヴィッチの契約更新交渉（不成立）でも迷走監督選びも失敗したトゥドルを評価せずに再任し、コンテとガスペリーニには断られた。その後、トゥドルを解任し、キエッリーニの推しでスパレッティを招聘したが、相性は良くなかった。 さらに今夏の移籍市場でもアリソンとベルナルド・シルの獲得失敗、ソルートとの交渉長期化、放出策の欠如が続き、エルカン会長にとって「最後の一押し」となった


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  • カルネヴァーリの学位

    注目されるのがカルネヴァリだ。2014年以降、彼はサッスオーロをイタリアサッカー界の確固たる存在に育てた。政治、スポーツ、移籍市場、スカウティングまでイタリアサッカーを熟知する。1980年代、モンツァでマロッタと共に働いた頃からキャリアを積んできた。 若々しい外見ながら65歳（11月誕生日）であり、経験豊富なベテラン幹部だ。サッスオーロとユヴェントスでは役割の重みが異なるため、大きな期待とプレッシャーが伴う。 長年の研鑽が結実し、ユヴェントスでの就任は彼のキャリアの集大成だ。彼は「古き良き貴婦人」を再び勝利へ導く使命を負う。就任時にこう語った。「クラブの歴史とビアンコネリのサポーターの野心を尊重し、国内でも国際舞台でもユヴェントスが主役となるよう尽力する」。


  • マロッタへの挑戦

    サポーターの間では、カルネヴァリ率いるサッスオーロは、マルロッタが率いるユヴェントスやインテルから「スキャンズオーロ」とからかわれる存在だ。リーグの政治ではユヴェントスとインテルはいつも同じ立場であり、それは変わらない。 だが、ピッチ上や移籍市場での両クラブの競争を考えると、カルネヴァリはマロッタと距離を置く必要がある。たとえば、移籍市場でインテルと争うこともその一策だ