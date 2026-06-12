ユヴェントスでのコモリの在任期間は1年と1週間だったが、惨憺たるものだった。 スポーツ面での惨憺たる結果に加え、このフランス人幹部はあらゆる面で失敗した。移籍市場ではオペンダ、ダビド、ゼグロヴァなど高価ながら不振な選手を獲得し、ヴラホヴィッチの契約更新交渉（不成立）でも迷走。監督選びも失敗した。 トゥドルを評価せずに再任し、コンテとガスペリーニには断られた。その後、トゥドルを解任し、キエッリーニの推しでスパレッティを招聘したが、相性は良くなかった。 さらに今夏の移籍市場でもアリソンとベルナルド・シルバの獲得失敗、ソルロートとの交渉長期化、放出策の欠如が続き、エルカン会長にとって「最後の一押し」となった。



