ダミアン・コモリより悪い結果を出すのは難しい。しかし1年前、彼が就任したときも「ジュントリより悪い結果はない」と言われた。それでもコモリはそれをやってのけた。ユヴェントスは2011年以来初めてチャンピオンズリーグ出場権を逃した（2023年の除外は事務手続きによる）。 次はジョヴァンニ・カルネヴァリの番だ。2021年以降、パラティチ、アリヴァベーネ、ケルビーニ、スカナヴィーノ、ジュントーリ、コモリ、モデスト、オットリーニ、キエッリーニらが入れ替わり、フェレーロ会長も加わった混乱の末、ジョン・エルカンが最後に白羽の矢を立てたのが彼である。 カルネヴァリにとって、ユヴェントスの再建は容易ではない。さらに、インテル会長マロッタの影からも脱却し、新CEOとして独自のイメージを確立しなければならない。
翻訳者：
カルネヴァリは今、マロッタと対決しなければならない。コモリよりひどい結果にはならないだろう。
コモッリ、大惨事
ユヴェントスでのコモリの在任期間は1年と1週間だったが、惨憺たるものだった。 スポーツ面での惨憺たる結果に加え、このフランス人幹部はあらゆる面で失敗した。移籍市場ではオペンダ、ダビド、ゼグロヴァなど高価ながら不振な選手を獲得し、ヴラホヴィッチの契約更新交渉（不成立）でも迷走。監督選びも失敗した。 トゥドルを評価せずに再任し、コンテとガスペリーニには断られた。その後、トゥドルを解任し、キエッリーニの推しでスパレッティを招聘したが、相性は良くなかった。 さらに今夏の移籍市場でもアリソンとベルナルド・シルバの獲得失敗、ソルロートとの交渉長期化、放出策の欠如が続き、エルカン会長にとって「最後の一押し」となった。
カルネヴァーリの学位
注目されるのがカルネヴァリだ。2014年以降、彼はサッスオーロをイタリアサッカー界の確固たる存在に育てた。政治、スポーツ、移籍市場、スカウティングまでイタリアサッカーを熟知する。1980年代、モンツァでマロッタと共に働いた頃からキャリアを積んできた。 若々しい外見ながら65歳（11月誕生日）であり、経験豊富なベテラン幹部だ。サッスオーロとユヴェントスでは役割の重みが異なるため、大きな期待とプレッシャーが伴う。 長年の研鑽が結実し、ユヴェントスでの就任は彼のキャリアの集大成だ。彼は「古き良き貴婦人」を再び勝利へ導く使命を負う。就任時にこう語った。「クラブの歴史とビアンコネリのサポーターの野心を尊重し、国内でも国際舞台でもユヴェントスが主役となるよう尽力する」。
マロッタへの挑戦
サポーターの間では、カルネヴァリ率いるサッスオーロは、マルロッタが率いるユヴェントスやインテルから「スキャンズオーロ」とからかわれる存在だ。リーグの政治ではユヴェントスとインテルはいつも同じ立場であり、それは変わらない。 だが、ピッチ上や移籍市場での両クラブの競争を考えると、カルネヴァリはマロッタと距離を置く必要がある。たとえば、移籍市場でインテルと争うこともその一策だ。