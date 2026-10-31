再び勝てるチームにする。それがミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレが掲げる目標だ。今夜20時45分からサン・シーロで行われるインテルとのダービーを前に、カルディナーレはミラノで、クラブにゆかりのある往年のレジェンドや歴史的な著名人との非公開の夕食会を開いた。かつて確かに勝利を重ねたミランを知る人々の視点を得るためだ。
夕食会を後にしたレッドバード・キャピタルズのトップは、記者のカルロ・ペレガッティにダービーについて短く言葉を交わし、「何よりも勝ちたい」と語った。
再び勝てるチームにする。それがミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレが掲げる目標だ。今夜20時45分からサン・シーロで行われるインテルとのダービーを前に、カルディナーレはミラノで、クラブにゆかりのある往年のレジェンドや歴史的な著名人との非公開の夕食会を開いた。かつて確かに勝利を重ねたミランを知る人々の視点を得るためだ。
夕食会を後にしたレッドバード・キャピタルズのトップは、記者のカルロ・ペレガッティにダービーについて短く言葉を交わし、「何よりも勝ちたい」と語った。
「素晴らしい夜だった。ミランを応援するために、ミランの人たちが集まってくれた。知っての通り、明日は大一番だ。シーズンは長い。僕たちのホームでのダービーだから、何よりも勝ちたい。勝てなければ打ちのめされるだろう」
「私の仕事は感情を高ぶらせることではない。すべてを落ち着かせ、集中を保つことだ。やるべきことをやれるよう、リーダーシップを発揮する。明日は最初の45分間も、その後の45分間も勝たなければならない。それがサッカーだ。私の仕事は冷静さを保ち、勝つためにできる限りのことをすることだ」
「今日は勝ち方を知るレジェンドたちがいた。彼らが戻ってきて、私がやろうとしていることを信じてくれているのは、私にとって大きな意味がある。私たちはミランを、この情熱を、勝利への愛を取り戻しつつある」
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「我々は団結しなければならない。ウディネーゼのチケットを巡る状況についてもそう言ったし、繰り返し伝えてきた。ファンもメディアも、全員がミランを支えなければならない。団結して これを実現させよう。ルベンは素晴らしい仕事をしている。私は素晴らしい選択をした。彼は本当に心を砕いている。指導に当たり、メンターとしても選手を支えている。そして、私は選手一人ひとりに会ったが、彼らは勝ちたがっている」
「彼らの目を見た。だから言える。彼らは勝ちたがっている。あとは時間の問題だ。勝ちたいか、勝ちたくないかのどちらかだ。私は勝ちたいし、選手たちも、アモリムも同じだ」