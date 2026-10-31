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再び勝てるチームにする。それがミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレが掲げる目標だ。今夜20時45分からサン・シーロで行われるインテルとのダービーを前に、カルディナーレはミラノで、クラブにゆかりのある往年のレジェンドや歴史的な著名人との非公開の夕食会を開いた。かつて確かに勝利を重ねたミランを知る人々の視点を得るためだ。

夕食会を後にしたレッドバード・キャピタルズのトップは、記者のカルロ・ペレガッティにダービーについて短く言葉を交わし、「何よりも勝ちたい」と語った。