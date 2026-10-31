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再びミランを勝てるチームにする。これがオーナーのジェリー・カルディナーレが掲げる目標だ。今夜20時45分からサン・シーロで行われるインテルとのダービーを前に、カルディナーレはミラノで、クラブゆかりの往年のレジェンドや歴史的な人物を招いたプライベートディナーを催した。かつて真に勝利を収めたミランについて、彼らの見解を聞くためだ。

この催しを終えたレッドバード・キャピタルズのトップは、記者のカルロ・ペレガッティ と短く言葉を交わし、ダービーについて「何よりも勝ちたい」と語った。