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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
翻訳者：

カルディナーレ「何よりもこのダービーに勝ちたい。そうでなければ打ちのめされるだろう。ミランを再び勝てるチームに戻しつつある。全員で団結し続けよう」

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ACミラン 対 インテル

ジェリー・カルディナーレは、ミランの再浮上を後押しし続けるとともに、インテルとのダービーに向けて熱気を高めている。

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再びミランを勝てるチームにする。これがオーナーのジェリー・カルディナーレが掲げる目標だ。今夜20時45分からサン・シーロで行われるインテルとのダービーを前に、カルディナーレはミラノで、クラブゆかりの往年のレジェンドや歴史的な人物を招いたプライベートディナーを催した。かつて真に勝利を収めたミランについて、彼らの見解を聞くためだ。

この催しを終えたレッドバード・キャピタルズのトップは、記者のカルロ・ペレガッティ と短く言葉を交わし、ダービーについて「何よりも勝ちたい」と語った。

  • 「何よりもダービーに勝ちたい」

    「素晴らしい夜だった。ミランの人たちが、ミランを応援するために集まってくれた。知っての通り、明日は大一番だ。シーズンは長い。だが、ホームでのダービーだ。何よりも勝ちたいし、勝てなければ打ちのめされるだろう

  • 「我々がやるべきことに集中しているし、その決意は揺るがない」

    「私の仕事は感情を高ぶらせることではない。すべてを落ち着かせ、集中を保つことだ。やるべきことを実行できるよう、リーダーシップを発揮する。明日は最初の45分間も、その後の45分間も勝たなければならない。それがサッカーだ。私の仕事は冷静さを保ち、勝つためにできることをすることだ」

  • 「ミランを再び勝てるチームにする」

    「今日は勝ち方を知るレジェンドたちがいた。彼らが戻ってきて、私のやりたいことを信じてくれているのは、私にとって大きな意味がある。私たちはミランを、そして勝利へのこの情熱と愛を取り戻そうとしている」

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  • 選手、メディア、サポーター……全員がアモリムと結束

    我々は団結しなければならない。ウディネーゼのチケットを巡る状況についてもそう言ったし、繰り返し伝えてきた。ファンも報道陣も、全員がミランを支えなければならない。団結して それを実現しよう。ルベンは素晴らしい仕事をしている。私は素晴らしい選択をした。彼は本当に気にかけている。指導に当たり、メンターの役割も果たしている。それに、私は選手一人ひとりと会ったが、彼らは勝ちたがっている」

  • あとは時間の問題だ

    「彼らの目を見て話した。彼らは勝ちたがっていると、はっきり言える。あとは時間の問題だ。勝ちたいか、勝ちたくないかのどちらかだ。私は勝ちたいし、選手たちもアモリムも同じだ」

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