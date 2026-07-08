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Cardinale Grafica Milan

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カルディナーレが方針を示す：イブラヒモビッチの役割から移籍市場への投資まで、ミランに対する彼のビジョン

ACミラン
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攻撃的なサッカー、野心、権限委譲の終焉。カルディナーレ体制の新しいミランが誕生。

カルディナーレ体制のミランが、4年の遅れを経てようやく形になりつつある。以前のオーナーは遠く、スポーツより財務を重視し、クラブは投機の道具としか見られていなかった。


だが直近13日間で、当初の予想は覆された。 カルディナーレはジャーナリストとの非公式会談で語った公約通り、クラブの中心に身を置き、権限を委譲するつもりはない。レッドバード代表は常にミラノとカサ・ミランに姿を見せ、昨日はミラネッロでルーベン・アモリムを迎え入れ、今日はオーナーとして初めて、このポルトガル人新監督の就任会見に出席した。

  • 委任はもういい

    クラブとイタリアを離れて4年、カルディナーレ氏は新たな役割を決意した。昨季の失望が転機となり、現場に密着し、深く関与し、率直に導く指導者の必要性を確信した。 第三者に任せる時代は終わった。彼は失われたクラブ文化を再構築するため、今、クラブの中心に立っている。

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  • 投資と品質

    カルディナーレは、基礎から再構築し勝利につながる環境作りを最優先している。5月24日の技術・経営陣解雇以降、通常数か月かかる作業を内部会議で迅速に進めた。ミランはオーナーの監督下で全スタッフが協力するクラブへと戻りつつある。


    移籍市場を担当する戦略チームは、できるだけ早くルーベン・アモリム監督に選手陣を引き継ぐことを目指している。8月末の恒例だった移籍交渉は行わない


    ゴンサロ・ラモスとマリオ・ギラの加入はこれから数週間にわたる再建プロジェクトの序章に過ぎない。予算は固定せず、チームと監督の戦術的ニーズに応じて投資する。専門性、組織力、持続可能性でより優れたチームを築くことが唯一の目標だ。

  • イブラヒモビッチ、センターフォワード

    最後に、ファンやクラブ内でも立場が複雑なズラタン・イブラヒモビッチについて。彼はレッドバード・プロジェクトでオーナーの顧問兼腹心として今も中心であり、関係は揺るがない。 亀裂は存在せず、個人よりチームワークを重んじる組織で共に歩む意志がある。

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