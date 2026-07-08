カルディナーレ体制のミランが、4年の遅れを経てようやく形になりつつある。以前のオーナーは遠く、スポーツより財務を重視し、クラブは投機の道具としか見られていなかった。
だが直近13日間で、当初の予想は覆された。 カルディナーレはジャーナリストとの非公式会談で語った公約通り、クラブの中心に身を置き、権限を委譲するつもりはない。レッドバード代表は常にミラノとカサ・ミランに姿を見せ、昨日はミラネッロでルーベン・アモリムを迎え入れ、今日はオーナーとして初めて、このポルトガル人新監督の就任会見に出席した。
カルディナーレ体制のミランが、4年の遅れを経てようやく形になりつつある。以前のオーナーは遠く、スポーツより財務を重視し、クラブは投機の道具としか見られていなかった。
だが直近13日間で、当初の予想は覆された。 カルディナーレはジャーナリストとの非公式会談で語った公約通り、クラブの中心に身を置き、権限を委譲するつもりはない。レッドバード代表は常にミラノとカサ・ミランに姿を見せ、昨日はミラネッロでルーベン・アモリムを迎え入れ、今日はオーナーとして初めて、このポルトガル人新監督の就任会見に出席した。
クラブとイタリアを離れて4年、カルディナーレ氏は新たな役割を決意した。昨季の失望が転機となり、現場に密着し、深く関与し、率直に導く指導者の必要性を確信した。 第三者に任せる時代は終わった。彼は失われたクラブ文化を再構築するため、今、クラブの中心に立っている。
カルディナーレは、基礎から再構築し勝利につながる環境作りを最優先している。5月24日の技術・経営陣解雇以降、通常数か月かかる作業を内部会議で迅速に進めた。ミランはオーナーの監督下で全スタッフが協力するクラブへと戻りつつある。
移籍市場を担当する戦略チームは、できるだけ早くルーベン・アモリム監督に選手陣を引き継ぐことを目指している。8月末の恒例だった移籍交渉は行わない。
ゴンサロ・ラモスとマリオ・ギラの加入は、これから数週間にわたる再建プロジェクトの序章に過ぎない。予算は固定せず、チームと監督の戦術的ニーズに応じて投資する。専門性、組織力、持続可能性でより優れたチームを築くことが唯一の目標だ。
最後に、ファンやクラブ内でも立場が複雑なズラタン・イブラヒモビッチについて。彼はレッドバード・プロジェクトでオーナーの顧問兼腹心として今も中心であり、関係は揺るがない。 亀裂は存在せず、個人よりチームワークを重んじる組織で共に歩む意志がある。
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