カルディナーレ体制のミランが、4年の遅れを経てようやく形になりつつある。以前のオーナーは遠く、スポーツより財務を重視し、クラブは投機の道具としか見られていなかった。





だが直近13日間で、当初の予想は覆された。 カルディナーレはジャーナリストとの非公式会談で語った公約通り、クラブの中心に身を置き、権限を委譲するつもりはない。レッドバード代表は常にミラノとカサ・ミランに姿を見せ、昨日はミラネッロでルーベン・アモリムを迎え入れ、今日はオーナーとして初めて、このポルトガル人新監督の就任会見に出席した。