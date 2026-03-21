カルゾーナがナポリでの経験を振り返る：「オシメンは練習に全く参加せず、クヴァラも不満を抱えていた。チーム全体に不和が漂っていた」

「確かに6月の時点で全員がチームを離れていたし、それが非常に大きな影響を与えた。それに加えて、様々な問題もあった。選手とクラブ間のトラブル、シーズン終了までやり過ごすことしか考えていない選手たち、本当に数え切れないほどの問題があった。何より、あの5、6人の新加入選手たちは、そのシーズンでプレーするに足るレベルには達しておらず、シーズン終了時には全員がチームから外された。 残ったのはンゴンゲだけだったが、彼は実質的に一度もプレーせず、今年放出された。チーム全体に不満が蔓延し、クラブとの問題もあり、オシムヘンは練習に全く参加せず、クヴァラも不満を抱えていた。他にも問題を挙げればきりがない。まさか自分がこれほどデリケートな状況に置かれるとは思ってもみなかった」。