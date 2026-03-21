スロバキア代表監督のフランチェスコ・カルツォーナは、ラジオ・キス・キス・ナポリの番組に出演し、リーグ10位で終わったナポリでの短い指揮期間について振り返った。
Getty Images Sport
翻訳者：
カルゾーナがナポリでの経験を振り返る：「オシメンは練習に全く参加せず、クヴァラも不満を抱えていた。チーム全体に不和が漂っていた」
ナポリとのつながり
「ナポリは私の心の中にあります。ナポリのサポーターとは素晴らしい関係を築いており、まるで自分の家のように感じています。もし明日朝でもナポリに戻るよう求められれば、迷わず戻ります。ナポリに『ノー』と言える人間など、誰一人としていないのです。」
彼のナポリが抱える問題
「確かに6月の時点で全員がチームを離れていたし、それが非常に大きな影響を与えた。それに加えて、様々な問題もあった。選手とクラブ間のトラブル、シーズン終了までやり過ごすことしか考えていない選手たち、本当に数え切れないほどの問題があった。何より、あの5、6人の新加入選手たちは、そのシーズンでプレーするに足るレベルには達しておらず、シーズン終了時には全員がチームから外された。 残ったのはンゴンゲだけだったが、彼は実質的に一度もプレーせず、今年放出された。チーム全体に不満が蔓延し、クラブとの問題もあり、オシムヘンは練習に全く参加せず、クヴァラも不満を抱えていた。他にも問題を挙げればきりがない。まさか自分がこれほどデリケートな状況に置かれるとは思ってもみなかった」。
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