カリム・ベンゼマが、ジネディーヌ・ジダンのフランス代表監督就任についてコメントした。

フランスサッカー連盟が歴史的な監督交代を決定する中、ベンゼマはジダンへの全面支持を表明した。人気コーナー「In or Out」のインタビューで『Konbini』に語ったベテランストライカーは、戦術転換への興奮を隠さなかった。 2026年W杯でフランスが準決勝敗退し、長らくチームを率いたディディエ・デシャン監督の時代は幕を閉じようとしている。後任としてジダンが正式に指揮を執るとの見方が強まっている。

「彼はレジェンドで、兄貴分だ」とベンゼマは語り、サンティアゴ・ベルナベウで共にチャンピオンズリーグを制した日々を振り返った。「彼が『レ・ブルー』の監督になることを喜んでいるか？ まだ決まっていないが、もし彼なら、心から嬉しいよ」