ベンゼマは、今夏のアル・ヒラルとの契約終了を受け、少年時代を過ごしたクラブ、リヨンへの感動的な復帰を検討していた。フランスのクラブは、かつて下部組織で育てた同選手の獲得の可能性を探っていた。ゼネラルディレクターのマチュー・ルイ＝ジャンが認めている。

38歳のストライカーはリヨンの下部組織で育ち、2009年にレアル・マドリーへ移籍した。ローヌのクラブへの華々しい帰還が実現していれば、輝かしいキャリアの詩的な最終章となっていただろう。

しかし、複雑な契約上の義務により、今夏の移籍市場では契約が実現しなかった。元代理人のジャジリ氏が今回、移籍が成立しなかった理由を明かした。