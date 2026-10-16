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ライブ
Karim BenzemaGetty
Yosua Arya
翻訳者：

カリム・ベンゼマがリヨン復帰？ 元代理人が明かす、元レアル・マドリーのスターは感慨深い古巣復帰を「長い間考えていた」

カリム・ベンゼマ
リヨン
アル・イテハド
レアル・マドリー
リーグ・アン
サウジ・プロフェッショナルリーグ
アル・ヒラル

カリム・ベンゼマは今夏、アル・ヒラルとの契約解除を受け、少年時代を過ごしたクラブであるリヨンへの感慨深い復帰を検討していた。しかし、元代理人が、この夢のような移籍が最終的に実現不可能だった理由を明かした。

  • 少年時代からの夢はお預けに

    ベンゼマは、今夏のアル・ヒラルとの契約終了を受け、少年時代を過ごしたクラブ、リヨンへの感動的な復帰を検討していた。フランスのクラブは、かつて下部組織で育てた同選手の獲得の可能性を探っていた。ゼネラルディレクターのマチュー・ルイ＝ジャンが認めている。

    38歳のストライカーはリヨンの下部組織で育ち、2009年にレアル・マドリーへ移籍した。ローヌのクラブへの華々しい帰還が実現していれば、輝かしいキャリアの詩的な最終章となっていただろう。

    しかし、複雑な契約上の義務により、今夏の移籍市場では契約が実現しなかった。元代理人のジャジリ氏が今回、移籍が成立しなかった理由を明かした。

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    契約上の障壁が復帰を阻む

    ジャジリはRMCのインタビューで、ベンゼマが長い間復帰を考えていたものの、実現は不可能だったと説明した。このFWが湾岸の同国で担う幅広い責務により、最終的に国を離れることはできなかったという。

    「彼にはサウジアラビア王国との契約があるため、今夏の復帰は不可能だった」とジャジリは語った。「リヨンへの復帰について、彼は長い間考えていた。リヨンは彼の街であり、彼のチーム、彼のクラブだ」

  • 驚くほど異色のキャリア遍歴

    ジャジリ氏は、現代のサッカー界ではベンゼマのようなキャリアがいかに珍しいかを指摘した。ベテランFWは2023年にサウジアラビアへ移籍するまで、プロとして所属したクラブはわずか2つだった。リヨンで世界屈指のFWとして頭角を現し、その後はレアル・マドリーで数々のタイトルを獲得しながら14シーズンを過ごした。

    「多くの選手とは違い、カリムが所属したクラブは2つだけだ」とジャジリ氏は付け加えた。「今では、あのように一貫したキャリアを歩む選手は非常に珍しい」

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  • Karim Benzema Al-Hilal 2026Getty

    好機を逃し、焦点は別のところへ移る

    夏の移籍市場が閉幕し、リヨン移籍の可能性もなくなった今、ベンゼマは無所属のままだ。今夏、古巣への夢のような復帰は実現しなかったが、故郷のクラブとのつながりは今も変わらず強い。伝説的なキャリアが終盤に差しかかる中、ファンは間違いなくベンゼマの今後の動向を注視するだろう。