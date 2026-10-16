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カリム・ベンゼマがリヨン復帰？ 元代理人が明かす、元レアル・マドリーのスターは感慨深い古巣復帰を「長い間考えていた」
少年時代からの夢はお預けに
ベンゼマは、今夏のアル・ヒラルとの契約終了を受け、少年時代を過ごしたクラブ、リヨンへの感動的な復帰を検討していた。フランスのクラブは、かつて下部組織で育てた同選手の獲得の可能性を探っていた。ゼネラルディレクターのマチュー・ルイ＝ジャンが認めている。
38歳のストライカーはリヨンの下部組織で育ち、2009年にレアル・マドリーへ移籍した。ローヌのクラブへの華々しい帰還が実現していれば、輝かしいキャリアの詩的な最終章となっていただろう。
しかし、複雑な契約上の義務により、今夏の移籍市場では契約が実現しなかった。元代理人のジャジリ氏が今回、移籍が成立しなかった理由を明かした。
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契約上の障壁が復帰を阻む
ジャジリはRMCのインタビューで、ベンゼマが長い間復帰を考えていたものの、実現は不可能だったと説明した。このFWが湾岸の同国で担う幅広い責務により、最終的に国を離れることはできなかったという。
「彼にはサウジアラビア王国との契約があるため、今夏の復帰は不可能だった」とジャジリは語った。「リヨンへの復帰について、彼は長い間考えていた。リヨンは彼の街であり、彼のチーム、彼のクラブだ」
驚くほど異色のキャリア遍歴
ジャジリ氏は、現代のサッカー界ではベンゼマのようなキャリアがいかに珍しいかを指摘した。ベテランFWは2023年にサウジアラビアへ移籍するまで、プロとして所属したクラブはわずか2つだった。リヨンで世界屈指のFWとして頭角を現し、その後はレアル・マドリーで数々のタイトルを獲得しながら14シーズンを過ごした。
「多くの選手とは違い、カリムが所属したクラブは2つだけだ」とジャジリ氏は付け加えた。「今では、あのように一貫したキャリアを歩む選手は非常に珍しい」
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好機を逃し、焦点は別のところへ移る
夏の移籍市場が閉幕し、リヨン移籍の可能性もなくなった今、ベンゼマは無所属のままだ。今夏、古巣への夢のような復帰は実現しなかったが、故郷のクラブとのつながりは今も変わらず強い。伝説的なキャリアが終盤に差しかかる中、ファンは間違いなくベンゼマの今後の動向を注視するだろう。
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